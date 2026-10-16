На учениях ОДКБ казахстанский офицер нашел могилу прадеда-фронтовика

Напряженные дни командно-штабных учений Коллективных миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" в Беларуси запомнятся майору Вооруженных сил Казахстана Сейдахмету Казыбеку Кайратулы не только решением учебных задач. В этой командировке произошло событие, которое его семья трепетно ждала больше восьмидесяти лет.

В семье офицера из поколения в поколение передавалась память о прадеде Мухамеджане Жилкибаеве - рядовом Рабоче-крестьянской Красной армии, который в годы Великой Отечественной войны ушел на фронт и погиб, защищая от фашистских захватчиков белорусскую землю. Родные знали лишь то, что он сложил голову в жестоких боях в Витебском районе в 1943 году. Предполагалось, что солдат покоится в братской могиле, но конкретного места не знал никто из ныне живущих родственников, а долгие поиски не приносили результатов.

Накануне командировки в Беларусь майор Сейдахмет Казыбек Кайратулы решил сделать еще одну попытку и обратился за помощью к белорусским коллегам. Представители Министерства обороны Беларуси с глубоким уважением и чуткостью отнеслись к просьбе соратника по оружию. Они детально проанализировали архивные данные и смогли точно определить место захоронения красноармейца.

Спустя десятилетия неведения потомок участника Великой Отечественной войны смог лично приехать на мемориал, чтобы поклониться подвигу своего предка, возложить цветы и в тишине почтить его память. Для казахстанского офицера эта встреча через поколения стала глубоко личным, трогательным моментом, вернувшим семье утраченную нить истории.

"Я под большим впечатлением. Я нахожусь в Беларуси, на учениях и когда-то во времена Великой Отечественной войны здесь воевал мой прадедушка Жилкибаев Мухамеджан", - поделился майор Сейдахмет Казыбек Кайратулы.