Эффект Шакиры. Что Кыргызстан получит от приезда мировой звезды

18 октября Бишкек впервые примет колумбийской певицы концерт Шакиры. Но значение этого события может выйти далеко за пределы музыкальной индустрии. Эксперты поделились с редакцией "Вечернего Бишкека" мнением о том, какие возможности выступление мировой звезды открывает для экономики, туризма и отечественного бизнеса.

Колумбийская певица выступит на стадионе "Бишкек Арена" в рамках мирового тура Las Mujeres Ya No Lloran. Это будет её первый концерт в Центральной Азии. Уже к 8 октября билеты на шоу приобрели жители 28 стран. Для Кыргызстана такой международный интерес открывает возможности, которые ещё недавно казались труднодостижимыми.

Заслуженный деятель культуры Кыргызстана, обладательница медали "Данк", основательница компании Dari Event и генеральный продюсер крупных шоу-проектов Дарика Ибраимова считает предстоящий концерт историческим событием для отечественной ивент-индустрии.

За её плечами более 20 лет работы в креативной сфере и свыше 500 реализованных проектов, в том числе международных мероприятий. По мнению Ибраимовой, приезд артистки мирового масштаба может стать мощным стимулом для развития сразу нескольких отраслей.

"Приезд Шакиры в Кыргызстан - это историческое событие. Мы масштабируемся не только в ивент-индустрии, но и во многих других сферах. Для нас это первый такой большой опыт приёма звезды подобного уровня и подготовки мероприятия такого масштаба", - отметила она в комментарии VB.KG.

Эксперт подчёркивает, что за выступлением мировой знаменитости стоит сложная организационная работа. Международные концерты предъявляют высокие требования не только к сценическому оборудованию, звуку и свету, но и к гостиничной инфраструктуре, общественному питанию, транспортному обслуживанию, продаже билетов и другим услугам.

Каждый из этих элементов становится частью большой экономической цепочки.

"Экономический эффект, конечно, мультипликативный. Здесь нужно учесть плюсы для отелей, ресторанов, такси, даже платформ билетирования. Они все выходят на международный уровень", - пояснила Ибраимова.

По её мнению, проведение подобных мероприятий позволяет Кыргызстану заявить о себе как о новой площадке для мировых гастролей. Ранее страна практически не рассматривалась в маршрутах артистов такого уровня, тогда как концерты крупных исполнителей проходили преимущественно на площадках соседних государств.

Теперь ситуация может измениться. Возможность принять десятки тысяч зрителей и организовать масштабное международное шоу способна привлечь внимание зарубежных концертных агентств и продюсерских компаний.

Не менее важным Ибраимова считает влияние концерта на туристическую привлекательность Кыргызстана. Иностранные поклонники приезжают ради любимой артистки, но одновременно знакомятся со страной, её культурой, кухней и туристическими возможностями.

Выгоду от такого потока посетителей могут получить гостиницы, рестораны, транспортные компании, торговые точки и другие предприятия сферы услуг.

Впрочем, речь идёт не только о непосредственных расходах зрителей. Само появление Кыргызстана в международной концертной повестке может повысить узнаваемость страны и создать предпосылки для дальнейшего развития событийного туризма.

С точки зрения креативной экономики значение концерта ещё шире.

Директор Парка креативных индустрий Канышай Мамытова отмечает, что за каждым крупным международным шоу стоит работа десятков профессиональных направлений. Поэтому подобные события могут открывать новые возможности для отечественных специалистов и компаний.

"Концерт звезды масштаба Шакиры может стать импульсом для развития креативной экономики Кыргызстана. За таким событием стоит целая цепочка специалистов и компаний: организаторы, звукорежиссёры, дизайнеры, видеопродакшн, специалисты по свету, сценографии и рекламе. Для местной индустрии это новые заказы, освоение международных стандартов и выход на новые партнёрства", - рассказала Мамытова VB.KG.

По её словам, крупные концерты способны не только обеспечивать специалистов работой, но и повышать профессиональный уровень всей отрасли. Сотрудничество с международными командами даёт возможность перенимать опыт, знакомиться с современными технологиями и выстраивать деловые связи.

Отдельным фактором развития становится инфраструктура. Появление современных стадионов и концертных площадок позволяет принимать мероприятия, которые ранее было сложно организовать в Кыргызстане.

Однако, считает Мамытова, развитие культурной инфраструктуры не должно ограничиваться столицей.

"Хотелось бы, чтобы эта инфраструктура развивалась и в регионах - открывались концертные и фестивальные площадки, кинотеатры, креативные хабы. Это создаёт рабочие места и возможности для талантливых людей по всей стране", - подчеркнула она.

При этом эксперты обращают внимание на важное обстоятельство: экономический результат масштабных мероприятий зависит не только от количества проданных билетов или числа приехавших туристов.

Необходимо, чтобы в организации концертов участвовали местные компании, доходы оставались в экономике страны, а полученный профессиональный опыт использовался при подготовке следующих событий.

"Важно, чтобы крупные мероприятия становились регулярными, вовлекали местные команды и оставляли в стране доходы, опыт и профессиональные связи. Именно так формируется основа для выхода Кыргызстана на международный рынок культурных событий", - считает директор Парка креативных индустрий.