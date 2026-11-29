Кыргызстан и Китай обсудили строительство трансграничной линии электропередачи, по которой республика сможет импортировать электроэнергию из КНР. Предполагается, что объект введут в промышленную эксплуатацию в декабре 2027 года. Об этом сообщили в Министерстве энергетики по итогам первого заседания кыргызско-китайской рабочей группы по электроэнергетике.

Встреча состоялась 26 ноября в китайском городе Циндао в формате "правительство - предприятия". С кыргызской стороны сопредседателем выступил министр энергетики Алтынбек Рысбеков, китайскую делегацию возглавил руководитель Государственного управления энергетики КНР Ван Хунчжи.

В ходе заседания стороны обменялись копиями межведомственного соглашения о сотрудничестве в электроэнергетическом секторе, подписанного 23 сентября.

Участники обсудили интеграцию энергетических систем двух стран, строительство трансграничной линии электропередачи для поставок электроэнергии из Китая, а также обеспечение электричеством приграничного индустриального парка.

По информации Минэнерго Кыргызстана, проработка финансирования строительства необходимой инфраструктуры практически завершена. Кыргызская сторона предложила график реализации проекта, предусматривающий ввод линии в промышленную эксплуатацию в декабре 2027 года.

Проект трансграничной ЛЭП рассматривается как одно из направлений развития энергетического сотрудничества Кыргызстана и Китая и расширения возможностей для импорта электроэнергии.