В 1920-е годы Центральная Азия переживала масштабное политическое и административное переустройство. После революции 1917 года, ликвидации Бухарского эмирата и установления советской власти началось формирование новой системы управления регионом. Прежние государственные образования постепенно уступали место национальным советским республикам и автономиям. Одним из результатов этого процесса стало создание Таджикской АССР в 1924 году и её последующее преобразование в союзную республику. Этому предшествовали вооружённое противостояние, массовые перемещения населения, восстановление хозяйства и определение новых территориальных границ.

Восточная Бухара после ликвидации эмирата

До революционных событий значительная часть территории современного Таджикистана входила в состав Бухарского эмирата, другая находилась в пределах Туркестанского края Российской империи. В сентябре 1920 года Красная армия заняла Бухару, власть эмира была упразднена, а вместо прежнего государственного устройства провозгласили Бухарскую Народную Советскую Республику. В 1924 году она, как и другие государственные образования региона, прекратила существование в результате национально-территориального размежевания.

Установление советской власти сопровождалось вооружённым сопротивлением. В Восточной Бухаре действовали отряды басмаческого движения, выступавшие против новой системы управления. В их составе находились сторонники свергнутого эмира, представители прежних политических кругов и местные вооружённые формирования. При этом движение не представляло собой единой организации с общим руководством: отдельные отряды действовали самостоятельно, а их цели и политические ориентиры могли различаться.

Одним из наиболее известных руководителей сопротивления был Ибрагим-бек, действовавший преимущественно на территории Восточной Бухары. Бывший эмир Сеид Алим-хан после свержения находился в Афганистане и поддерживал связи с противниками советской власти. В сентябре 1921 года в Восточной Бухаре состоялся курултай с участием представителей антисоветских сил, на котором обсуждались вопросы координации вооружённого сопротивления.

Для советского руководства установление устойчивого управления в регионе стало одной из первоочередных задач. В декабре 1920 года была организована Гиссарская военная экспедиция, а на контролируемых территориях создавались революционные комитеты, которые занимались административным устройством, снабжением и организацией местного управления. К весне 1921 года советская администрация укрепила позиции в значительной части Восточной Бухары, хотя отдельные вооружённые формирования продолжали действовать и позднее.

Массовое переселение населения в Афганистан

Военные события и изменение хозяйственного уклада сопровождались значительными перемещениями населения. Часть жителей Восточной Бухары покидала места постоянного проживания и уходила в горные районы, другие пересекали южную границу и направлялись в Афганистан. Среди переселенцев были не только участники вооружённого противостояния, но и многочисленные крестьянские семьи.

По данным, приводимым в исторических исследованиях со ссылкой на архивные материалы, к концу 1926 года Восточную Бухару покинули около 44 тысяч семей - приблизительно 206,8 тысячи человек. Эта цифра представляет собой расчётную оценку, полученную на основе средней численности семьи, а не результат сплошной переписи беженцев. Значительная часть переселенцев разместилась в северных провинциях Афганистана.

В последующие годы предпринимались меры по возвращению населения и восстановлению хозяйственной жизни. По данным одного из исследований, в 1925–1927 годах на родину вернулось около 7 тысяч хозяйств - примерно 40 тысяч человек. Часть возвращавшихся направляли в Вахшскую долину, где развивались ирригационные проекты и осваивались новые сельскохозяйственные территории.История этих событий и обстоятельства переселения подробно рассматриваются в материале https://qazaqstan.su/2026/11/206-tysyach-bezhentsev-istoriya-tadzhikistana/.

Возвращение жителей, восстановление сельского хозяйства и создание административных учреждений имели большое значение для дальнейшего развития региона. Без решения этих задач было бы сложно организовать устойчивую работу новой системы управления.

Национально-территориальное размежевание 1924 года

К середине 1920-х годов советское руководство приступило к масштабному переустройству Средней Азии. Предстояло определить новые границы республик, сформировать органы управления и установить административную принадлежность территорий бывших Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезмской республик.

14 октября 1924 года Вторая сессия ВЦИК утвердила постановление о национально-территориальном размежевании. В результате были образованы Узбекская и Туркменская ССР, а также Таджикская автономная советская социалистическая республика в составе Узбекской ССР. В её состав вошли территории Восточной Бухары и отдельные районы бывшей Туркестанской АССР. В январе 1925 года к автономии присоединили Памир, где была образована Горно-Бадахшанская автономная область.

При определении новых границ учитывались национальный состав населения, исторически сложившиеся административные связи, хозяйственные интересы и географические особенности региона. Эта работа была непростой: население многих городов и сельских районов имело смешанный состав, а торговые пути и культурные связи не совпадали с предполагаемыми национальными рубежами.

26 ноября 1924 года был образован Революционный комитет Таджикской АССР во главе с Нусратулло Махсумом. Он стал временным высшим органом управления и занимался организацией государственных учреждений, подготовкой кадров и проведением учредительных мероприятий. 15 марта 1925 года в Душанбе состоялось торжественное провозглашение автономии.

Таким образом, создание Таджикской АССР стало не только административным решением, но и началом формирования собственной системы республиканского управления. Предстояло организовать работу народных комиссариатов, финансовых и судебных учреждений, местных органов власти, а также создать условия для развития образования и национальной культуры.

Первый Учредительный съезд Советов Таджикской АССР состоялся в Душанбе 1–12 декабря 1926 года. На нём были сформированы основные республиканские органы власти, включая Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров.

Карта национально-территориального размежевания Средней Азии, 1924–1929 годы

Территориальные вопросы и присоединение Ходжентского округа

Первоначальные границы автономии не охватывали все территории с многочисленным таджикским населением. Самарканд и Бухара, имевшие большое значение в истории и культуре таджиков, остались в составе Узбекской ССР. Вопрос об административной принадлежности отдельных районов продолжал обсуждаться и после завершения основного этапа размежевания.

Особое значение имел Ходжентский округ, расположенный в северной части региона. В него входили территории с многочисленным таджикским населением, включая Канибадам, Исфару и Ашт. Представители Таджикской АССР добивались включения округа в состав автономии, поскольку это имело значение для территориальной целостности и хозяйственного развития республики.

В 1929 году вопрос получил практическое решение. После рассмотрения на республиканском уровне и согласования с руководством Узбекской ССР было принято решение о передаче Ходжентского округа Таджикской АССР. Официальное оформление состоялось 4 сентября 1929 года. Согласно опубликованным архивным материалам, на тот момент в округе проживало 250 723 человека.

Присоединение Ходжента укрепило территориальное положение автономии и расширило её хозяйственные возможности. Одновременно оно стало одним из важных обстоятельств, сопровождавших преобразование республики в самостоятельную союзную единицу.

От автономии к союзной республике

К концу 1920-х годов в Таджикской АССР уже действовала собственная система управления, были сформированы основные административные структуры, развивались учреждения образования и культуры. Следующим этапом стало повышение государственного статуса автономии.

Важную роль в этом процессе сыграли руководители республики - Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур, Абдулкадир Мухиддинов и другие представители местной политической элиты. Они участвовали в организации государственных органов, подготовке кадров, обсуждении территориального устройства и продвижении вопроса о преобразовании автономии в союзную республику.

12 июня 1929 года Президиум ЦИК СССР рассмотрел вопрос о преобразовании Таджикской АССР в союзную республику. Затем решение было вынесено на рассмотрение III Чрезвычайного Всетаджикского съезда Советов.

16 октября 1929 года съезд принял декларацию о преобразовании Таджикской АССР в Таджикскую Советскую Социалистическую Республику и её вхождении в состав СССР на правах союзной республики. 5 декабря 1929 года соответствующее решение было официально закреплено союзными органами власти.

Получение нового статуса стало важным этапом государственного строительства. Таджикская ССР получила собственные высшие органы государственной власти, расширенные полномочия в вопросах управления хозяйством, образованием и культурой, а также самостоятельное представительство на союзном уровне. При этом республика продолжала развиваться в рамках общей политической и экономической системы Советского Союза.

Душанбе стал административным центром новой автономной республики

Развитие хозяйства, образования и культуры

После образования союзной республики особое внимание уделялось развитию экономики и социальной инфраструктуры. Для региона с преимущественно горным рельефом и ограниченной транспортной сетью большое значение имели строительство дорог, развитие ирригации и освоение сельскохозяйственных территорий.

Одним из крупных направлений стало освоение Вахшской долины. Создание оросительных систем позволяло вводить в сельскохозяйственный оборот новые земли, расширять производство хлопка и формировать новые хозяйственные центры. Параллельно развивались местная промышленность, транспорт и система снабжения.

Не менее важным направлением стало образование. Открывались школы, готовились учителя и специалисты для государственных учреждений, развивалась таджикоязычная печать. Формировалась национальная интеллигенция, расширялись возможности получения профессионального образования. Значительный вклад в развитие культуры и литературы внёс Садриддин Айни, чья деятельность способствовала становлению современной таджикской письменной литературы.

К началу 1930-х годов в республике сложились основные элементы национальной системы управления, образования и культуры. В 1931 году была принята Конституция Таджикской ССР, закрепившая основы её государственного устройства.

Исторические корни и новая карта региона

Политические преобразования 1920-х годов стали важным этапом в истории Центральной Азии, однако культурное и историческое наследие региона формировалось на протяжении многих столетий. Древние города, торговые маршруты и культурные контакты связывали население нынешних республик задолго до появления современных государственных границ. Новые археологические открытия продолжают расширять представления об этом общем наследии.

В 1920-е годы исторически сложившееся пространство региона получило новое административное оформление. Национально-территориальное размежевание, создание автономий, формирование государственных органов и последующее преобразование Таджикской АССР в союзную республику стали последовательными этапами этого процесса.

К концу 1929 года были определены территориальные и институциональные основы Таджикской ССР. В последующие десятилетия республика развивала экономику, образование, науку и культуру в составе Советского Союза. Именно союзная республика стала административной и правовой основой независимого Таджикистана, провозглашённого в 1991 году.