С 1 декабря 2026 года в Кыргызстане повысят пенсии сотрудникам таможенной службы. Об этом журналистам сообщил председатель Государственной таможенной службы Улан Кимсанов в рамках проекта "Открытый кабинет: территория ответственности".

По его словам, в настоящее время минимальная пенсия таможенников составляет около 10 тысяч сомов.

Кимсанов также рассказал, что при наличии 20 лет выслуги сотрудники таможенных органов могут по собственному желанию выйти на пенсию.

Предельный возраст пребывания на службе зависит от специального звания сотрудника.