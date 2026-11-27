Молодая бельгийская овчарка внимательно обследует автомобиль. На тренировочной площадке Учебно-специализированной таможни для нее все происходящее пока игра, за успешное выполнение которой полагается поощрение. Для ее наставника это часть ежедневной работы по подготовке будущего четвероногого сотрудника таможенной службы.

Окси всего год и два месяца. Она еще не служила на пункте пропуска, но уже осваивает навыки, которые пригодятся ей в дальнейшей работе.

"Это для нас работа, для собаки это просто игра", - объясняет кинолог.

В рамках проекта Государственной таможенной службы "Открытый кабинет: территория ответственности" журналисты побывали в Учебно-специализированной таможне. Мы узнали, как четвероногие сотрудники проходят профессиональный отбор, чему их обучают, чем отличаются немецкие овчарки от бельгийских и что происходит со служебными собаками после завершения их службы.

Главный инспектор отдела кинологической подготовки Алексей Тарасенко занимается обучением собак со щенячьего возраста. По его словам, далеко не каждое животное, появившееся на свет в центре, в дальнейшем становится служебным.

Щенков тестируют, оценивают их рабочие качества. Окончательное решение о пригодности собаки к службе принимается в возрасте восьми месяцев.

"После этого периода мы уже принимаем решение: либо мы ее оставляем себе и дальше работаем, либо списываем за отсутствие рабочих качеств, которые нам необходимы", - рассказывает Тарасенко.

Граждане, желающие приобрести такую собаку, могут обратиться с заявлением, оплатить ее стоимость и забрать домой.

В кинологической службе работают с немецкими и бельгийскими овчарками. Несмотря на общую профессию, характеры у них разные.

По словам инспектора, немецкие овчарки более крупные, спокойные и уравновешенные в работе. Бельгийские, напротив, отличаются энергичностью и активностью. В этом мы смогли убедиться во время знакомства с Окси.

Наблюдая за ее работой, мы поинтересовались, насколько сильно отличается собачье обоняние от человеческого. Для наглядности кинолог привел пример с парфюмерией. Если человек, вдыхая аромат туалетной воды, воспринимает его как единое целое, то собака способна различать отдельные составляющие этого запаха.

Особое внимание при подготовке животных уделяется тому, как они сообщают кинологу о находке.

Раньше в кинологической службе использовали активный способ обозначения, при котором собака могла царапать предмет, привлекший ее внимание. Впоследствии от этого метода отказались в пользу пассивного.

Как пояснил кинолог, это позволяет не повреждать имущество граждан во время таможенного досмотра.

Ежедневные занятия занимают примерно час-полтора утром и столько же вечером, не считая выгула. При этом подготовка животного не ограничивается исключительно дрессировкой. Большое значение имеют социализация, питание и отношения с человеком.

- А вообще есть разница между девочками и мальчиками?

По словам кинолога, многое зависит от индивидуальных особенностей животного и его воспитания. Окси, например, хорошо социализирована и любит общаться с человеком.

"Она, в принципе, очень любит со мной общаться. Поэтому она прям такая, да, за меня все сделает", - говорит ее наставник.

Служебных собак и их будущих напарников обучают вместе. Кинологи приезжают в Учебно-специализированную таможню на три месяца. За это время они проходят теоретическую и практическую подготовку, сдают экзамены и получают сертификаты.

Однако окончание курса еще не означает завершения обучения животного.

Алексей Тарасенко сравнивает учебный центр со школой. Здесь собаки получают основные навыки, а профессионального опыта набираются уже непосредственно на месте службы. Ведь условия работы на горных пунктах пропуска и в аэропортах существенно отличаются.

После завершения курса кинолог вместе с собакой направляется к месту службы, где начинается следующий этап подготовки, связанный с адаптацией к новым условиям.

В ходе ознакомления с работой таможенной службы журналистам рассказали об особенностях подготовки служебных собак. В частности, их обучают распознавать запах денежных купюр.

Как пояснил специалист, банкноты имеют характерный типографский запах. По его словам, в 2019 году из Германии были получены настоящие денежные банкноты, разрезанные пополам. Их используют при обучении служебных собак.

За профессиональной подготовкой четвероногих сотрудников таможни стоят люди, для которых кинология давно перестала быть просто профессией.

Одной из моих собеседниц стала старший инспектор отдела кинологической подготовки Учебно-специализированной таможни Наталья Владимировна Гладкова. Признаюсь, мне пришлось немного поуговаривать ее, прежде чем она согласилась дать интервью. Как оказалось, за плечами этой скромной собеседницы 15 лет инструкторской работы, подготовка служебных собак и кинологов, участие в международных соревнованиях.

В нашей беседе Наталья Владимировна рассказала о своей четвероногой напарнице Фрее, немецкой овчарке, привезенной из Литвы. Вместе они работают уже полтора года. Специализация Фреи - поиск наркотических веществ.

За это время Наталья и Фрея успели принять участие в международных соревнованиях и завоевать призовое место.

По словам Гладковой, подготовка служебной собаки требует времени и терпения. Профессиональные навыки животного совершенствуются на протяжении нескольких лет. Занятия проводятся с перерывами, а продолжительность одной тренировки составляет около 20 минут.

В своей работе Наталья Владимировна отдает предпочтение овчаркам, особенно ценит их мотивацию и работоспособность.

Она занимается не только подготовкой животных, но и обучением кинологов. В Учебно-специализированной таможне проводятся двухнедельные учебно-тренировочные сборы, организовываются семинары, в которых принимают участие и представители пограничной службы. Для обмена профессиональным опытом приглашают зарубежных специалистов.

Мне стало интересно, остается ли место для собак в повседневной жизни человека, который столько лет работает с ними.

Оказалось, что дома у Натальи Владимировны тоже живет бельгийская овчарка. Только, в отличие от Фреи, она не является служебной собакой.

- Что для вас значат собаки? - спросила я свою собеседницу.

- Жизнь моя. Это вся моя жизнь.

Всего несколько слов, но, пожалуй, именно они сказали о Наталье Владимировне больше, чем перечисление ее профессиональных достижений.

Отношения между кинологом и его четвероногим напарником зачастую не заканчиваются вместе со службой.

Начальник отдела кинологической подготовки Учебно-специализированной таможни Евгений Мащенко рассказал, что срок службы собак составляет восемь лет. Если животное сохраняет рабочие качества, этот срок может быть продлен.

Когда приходит время окончательно оставить службу, четвероногих сотрудников передают бесплатно. Впрочем, чаще всего искать новый дом им не приходится.

По словам Мащенко, в 95% случаев кинологи забирают своих собак домой. За годы совместной службы животное становится для человека не просто помощником, но и другом, с которым не хочется расставаться.