Трудовая миграция давно перестала быть только экономическим явлением для Кыргызстана. Она влияет на устройство семей, воспитание детей, отношения между поколениями и повседневную жизнь миллионов людей. По оценкам, представленным в монографии "Миграционные процессы в Кыргызской Республике", трудовой мигрант есть в каждом третьем или четвёртом домохозяйстве страны.

Для многих семей заработки за рубежом стали способом повысить уровень жизни, обеспечить детям образование, построить или приобрести жильё. Но вместе с финансовыми возможностями появляются и другие последствия: длительное раздельное проживание супругов, отсутствие одного или обоих родителей рядом с детьми, необходимость распределять семейные обязанности между родственниками.

Деньги приходят, но родители остаются далеко

Денежные переводы трудовых мигрантов имеют большое значение для экономики Кыргызстана. По разным оценкам, их объём составляет от 15 до 31 процента ВВП. При этом около 93 процентов денежных переводов из-за рубежа поступает из России.

Для многих домохозяйств эти средства являются важной частью семейного бюджета. Приведённые в исследовании оценки показывают, что доходы семей, получающих денежные переводы, могут быть на 30–40 процентов выше, чем у домохозяйств без мигрантов.

Однако финансовая поддержка не всегда может заменить непосредственное участие родителей в жизни детей. Когда мать или отец годами работают в другой стране, воспитание и повседневная забота часто ложатся на бабушек, дедушек и других родственников.

Так формируются транснациональные семьи, члены которых живут в разных странах, но продолжают поддерживать отношения и общий бюджет. Для одних это временное решение, для других - образ жизни на протяжении многих лет.

Миграция влияет и на демографию

В ходе презентации исследования эксперты обратили внимание на возможную связь между трудовой миграцией, раздельным проживанием супругов и демографическими процессами.

В 2025 году показатель рождаемости в Кыргызстане составлял около 19 рождений на тысячу человек. Среди факторов, которые могут влиять на семейные решения, назывались в том числе длительное отсутствие одного из супругов и отъезд молодых людей на заработки.

При этом миграцию нельзя считать единственной причиной изменения рождаемости: на демографическое поведение влияют также экономические условия, возраст вступления в брак, жилищные вопросы и другие обстоятельства.

Но массовый выезд людей репродуктивного возраста неизбежно меняет структуру семей и территориальное распределение населения.

Возвращение домой ещё не означает окончательного решения остаться

Отдельная проблема - возвращение трудовых мигрантов. По оценкам Международной организации по миграции, основанным на данных матрицы отслеживания мобильности, в Кыргызстан вернулись около 48 тысяч человек в 2024 году и 55 тысяч в 2025-м.

При этом, согласно приведённым на презентации данным, лишь около 12 процентов возвращались с целью трудоустройства на родине.

Эксперты обращают внимание: возвращение не всегда означает окончательное решение остаться. Для части людей это может быть временная пауза перед новым выездом, поскольку на внутреннем рынке труда не всегда удаётся найти работу с подходящим уровнем заработка.

Поэтому политика возвращения мигрантов должна быть связана не только с помощью при переезде, но и с реальными возможностями трудоустройства, профессиональной реализации и открытия собственного дела.

Как превратить миграционный опыт в ресурс для страны

В монографии предлагается развивать программы реинтеграции, помогать вернувшимся гражданам находить работу и применять приобретённые за рубежом навыки. В качестве одного из возможных инструментов упоминается расширение модели "Мекен-Ынтымак 1+1", которая предусматривает софинансирование проектов при поддержке доноров.

Авторы исследования также обращают внимание на необходимость системной поддержки семей трудовых мигрантов, более точного учёта граждан, находящихся за рубежом, и развития механизмов социальной защиты.

Трудовая миграция для многих кыргызстанцев остаётся осознанной стратегией повышения благосостояния семьи. Но для государства важно видеть не только объём денежных переводов и число выехавших работников, но и то, как длительное отсутствие родителей отражается на детях, как меняется семейная жизнь и какие условия нужны для возвращения граждан.

Главная задача - сделать миграцию безопасной и регулируемой, а возвращение домой - реальной возможностью для работы и достойной жизни.