Политическая модернизация не должна отрываться от экономической, а разговоры о дружбе между соседними странами необходимо подкреплять совместными проектами. Такое мнение на круглом столе в Бишкеке по теме "Послание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Стратегические приоритеты развития и новые возможности кыргызско-казахского сотрудничества" высказал доктор исторических наук, профессор Дипломатической академии МИД КР Зайнидин Курманов, оценивая конституционные преобразования в Казахстане и уроки, которые из них стоит извлечь Кыргызстану.

По словам профессора, общественные системы должны развиваться во взаимосвязи - нельзя сначала реформировать экономику, а затем заниматься политикой или проводить преобразования без учёта экологии. В первые годы независимости страны Центральной Азии выбрали разную последовательность шагов, что привело к разным издержкам.

"Мы верили нашим учителям на слово в том, что можно сначала экономику поправить. Поэтому Узбекистан, Казахстан сразу сказали: мы сначала должны поднять уровень жизни. Но в конечном счёте это привело к чему? К олигархизации общества. А мы, наоборот, начали с политических реформ. У нас олигархизации не получилось в таких масштабах, как у наших соседей, но не получились и политические реформы, поскольку они действовали вразнобой", - отметил Курманов.

При этом Казахстан, по оценке спикера, продемонстрировал высокий уровень стратегического планирования через долгосрочные программы "Казахстан-2030" и "Казахстан-2050", задавшие вектор движения на десятилетия вперёд.

Курманов убеждён, что в отношениях между государствами региона недостаточно опираться только на общую историю и культуру - настоящая дружба строится на совместной работе. В качестве примера он привёл форум ректоров Узбекистана и Кыргызстана, где кыргызская делегация поначалу рассчитывала на традиционный формат обмена любезностями, но узбекские коллеги сразу перевели разговор в практическую плоскость.

"Мы говорили о необходимости продолжать нашу великую дружбу, а узбекские коллеги спросили: "У вас есть проекты, по которым мы можем сотрудничать?" Разговоры разговорами, но самая лучшая дружба возникает в результате взаимной деятельности. Если проектов нет, то будут только разговоры", - рассказал профессор.

По его словам, перевести встречу в русло конкретных договорённостей тогда помог опыт ректора Ошского госуниверситета, уже работавшего в проектном формате. Впечатлила Курманова и модернизация узбекских вузов: "Всё блистало и сверкало. У нас тоже сейчас начинает потихонечку блестеть, но долгое время мы не блестели. Шёл процесс стагнации, деградации".

Преемственность против постоянных "перезагрузок"

Сильной стороной казахстанской политики профессор назвал последовательность и сохранение преемственности. В Кыргызстане же политические кризисы регулярно приводили к полному обнулению прежнего курса.

"У нас в силу определённых обстоятельств часто происходили перевороты, происходила зачистка политического пространства. Трижды начинали с нуля. А если посмотреть по большому счёту, мы всё время начинаем с нуля. Как будто до тебя не было предшественника. Меняются полностью команды, но приходят опять люди с прошлым, с традиционным мышлением. Мы всё время переписываем свою политику", - подчеркнул он.

По мнению Курманова, современное государство должно опираться не на харизму отдельного лидера, а на устойчивые партии и работающие институты:

"Сейчас очень важно создать институты, которые обеспечат деятельность и обеспечат успех. Не надо быть харизматичным политиком, выдающимся оратором. Сейчас нужны рабочие лошадки, которые будут править 30–50 лет, оставят после себя прекрасную страну и работающие институты".

При этом Кыргызстану, считает эксперт, важно не просто слепо копировать решения соседей, а глубоко анализировать, почему те или иные механизмы работают у них и как адаптировать этот опыт у себя - подобно тому, как Сингапур и Китай в своё время учились у более сильных экономик.

Однопалатный парламент и Халық Кеңесі

Оценивая недавние конституционные изменения в Казахстане, Курманов поддержал переход к однопалатному парламенту, отметив, что такая модель "подчёркивает, что Казахстан - это единое, унитарное, централизованное государство, а не республика жузов, родов и племён".

Отдельно он выделил создание Халық Кеңесі (Народного совета), сопоставив его с кыргызским курултаем, которому в Кыргызстане так и не нашли точного места в системе власти.

"Наш кыргызский курултай мы не знаем, как куда приладить, как пятое колесо к телеге. То туда, то сюда. Оппозиция взяла его под свой контроль и превратила в институт антигосударственной деятельности, последствия которого мы переживаем до сих пор. Народный совет, курултай надо приспособить так, чтобы он приносил пользу, а не вред", - заявил профессор.

По убеждению Курманова, обновление законов не даст эффекта без жёсткой ответственности госорганов и роста гражданской культуры. В частности, он раскритиковал затянувшуюся судебную реформу: "Судебные реформы уже приелись. Всё время говорим о реформах, а судьи никак не хотят меняться. Тут надо быть решительным, как Ли Куан Ю: судей, которые не меняются, политиков, которые не меняются, просто надо отправлять в отставку. Применять жёсткие меры".

Столь же критично профессор оценил повседневную дисциплину в обществе, отметив, что демократия невозможна без базовой культуры общения и соблюдения правил.

"Если мы не можем переходить через дорогу, как можно построить эту сложную систему, которую древние греки и европейцы строили две тысячи лет? Нужно проявить невиданную культуру, профессионализм, желание изменить нашу страну, чтобы нас достойно воспринимали - не как папуасов, а как людей, партнёров, конкурентов в конце концов", - сказал он.

Отдельно спикер затронул тему выборов в Кыргызстане, подчеркнув, что избыток кандидатов (вспомнив кампанию с 84 претендентами) лишь размывает выбор. "Выборы должны быть конкурентоспособными. Кандидаты должны быть достойными, а не игрушечными и смешными, как у нас часто происходит. Нельзя, чтобы после выборов человек заявлял о себе как о представителе народа, а этому не верил ни западный мир, ни собственный народ", - заявил Курманов.

Завершая выступление, профессор положительно оценил стратегический курс президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, назвав его "учёным, аналитиком, человеком глубокого мышления", и выразил надежду на новый этап в отношениях Бишкека и Астаны: "Мы будем говорить и о дружбе, и о сотрудничестве, и о наших деловых проектах. Это очень важно".