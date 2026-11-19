В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в краже аккумуляторной батареи от электровелосипеда стоимостью 40 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По её данным, в милицию обратился местный житель с заявлением о краже. Неизвестный похитил аккумулятор от принадлежащего ему электровелосипеда и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 "Кража" УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого Т.К., 1991 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

В настоящее время милиция проверяет возможную причастность задержанного к другим кражам электровелосипедов и аккумуляторных батарей. Проводятся следственные действия.

ГУВД Бишкека призывает граждан внимательно относиться к сохранности своего имущества, а в случае краж незамедлительно обращаться в милицию по номеру 102.