В Бишкеке состоялся тренинг для журналистов и блогеров на тему "Совершенствование подходов к освещению социально значимых тем в СМИ на основе принципов ответственной журналистики".

Организаторами выступили Секретариат Антикоррупционного делового совета при президенте КР и Министерство культуры, информации и молодежной политики КР.

Участники обсудили вопросы журналистской этики, защиты прав детей, профилактики семейного и гендерного насилия, а также роль СМИ в противодействии коррупции.

В рамках мероприятия корреспондент "Вечернего Бишкека" побеседовала с заместителем генерального секретаря Антикоррупционного делового совета при президенте КР Дастаном Дюшекеевым. Он рассказал о реализации государственной антикоррупционной стратегии, изменениях в законодательстве и механизмах предупреждения коррупционных нарушений.

- Какие реальные изменения произошли в Кыргызстане в сфере противодействия коррупции?

- Положительные изменения действительно есть. Мы видим, какое внимание этому вопросу уделяет глава государства. Практически в каждом своем выступлении он говорит о необходимости жесткой борьбы с коррупцией.

При этом президент отмечает, что бороться с коррупцией оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось.

В Кыргызстане принято новое антикоррупционное законодательство. Мы изучали опыт других государств, сравнивали подходы и получали положительные отзывы от международных партнеров.

По некоторым механизмам противодействия коррупции, на мой взгляд, наше законодательство даже опережает законодательство отдельных стран.

Также принята государственная антикоррупционная стратегия до 2030 года. Ее цель заключается в том, чтобы каждый гражданин и государственный служащий понимал, что представляет собой коррупция и как не допускать коррупционных нарушений.

В течение года мы организовали множество мероприятий, направленных на повышение антикоррупционной грамотности.

Кроме того, совершенствуются механизмы защиты граждан, сообщающих о коррупционных правонарушениях, разрабатываются правила взаимодействия бизнеса с государственными органами, усиливается цифровизация.

Однако эта работа требует постоянного внимания. Важно, чтобы каждый государственный служащий при принятии решений понимал, какие действия являются коррупционными, а какие соответствуют законодательству.

- Можете привести конкретный пример эффективного механизма предупреждения коррупции?

- Главная задача заключается в создании условий, при которых человек в силу установленных правил и процедур не сможет воспользоваться своим служебным положением в коррупционных целях.

Существует международный стандарт ISO 37001, направленный на противодействие взяточничеству. Его используют во многих странах, в том числе европейских.

Например, Финляндия добилась значительных результатов в предупреждении коррупции. Там государственные процедуры организованы таким образом, чтобы максимально ограничивать возможности решения вопросов коррупционным путем.

Именно к созданию подобных механизмов мы стремимся в рамках стратегии до 2030 года.

Речь идет не только о проведении конференций, форумов и обучающих мероприятий. Необходимо совершенствовать нормативную базу и менять отношение общества к коррупционному поведению.

Раньше, например, человек мог демонстрировать свое влияние, нарушая правила дорожного движения и пользуясь связями, чтобы избежать ответственности. Подобное поведение иногда воспринималось как показатель высокого положения в обществе.

Сегодня мы стремимся изменить такое отношение. Наличие денег, связей или высокого статуса не должно давать человеку каких-либо преимуществ перед законом.

Еще один важный вопрос касается конфликта интересов.

Когда родственники работают в одном подразделении или организации, могут возникать ситуации, при которых они прикрывают действия друг друга либо принимают решения в личных интересах.

Законодательство предусматривает механизмы выявления и предотвращения подобных конфликтов.

Это тоже важный шаг в формировании прозрачной системы государственного управления.

- Есть ли конкретные примеры, когда из-за конфликта интересов родственникам пришлось прекратить совместную работу или одному из них уволиться?

- Такие примеры есть, однако сейчас я не могу привести конкретные случаи. Наш совет занимается прежде всего профилактической и превентивной работой. Непосредственные проверки и выявление подобных нарушений относятся к компетенции соответствующих надзорных органов. У них имеется необходимая статистика.

Предполагается, что 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, будет представлена более подробная информация о результатах этой работы.