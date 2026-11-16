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Кабмин запретил промысловый вылов рыбы в двух озёрах Кыргызстана

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В Кыргызстане на три года вводится мораторий на промысловую добычу рыбы в озёрах Иссык-Куль и Сон-Куль. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По её данным, на период действия моратория приостанавливается выдача разрешительных документов на промышленный вылов рыбы. Решение принято для сохранения и увеличения рыбных запасов в озёрах.

При этом ограничения не распространяются на любительское и спортивное рыболовство, научные исследования, ихтиологический мониторинг, работы по искусственному воспроизводству рыбных запасов и регулированию численности местных непромысловых видов рыб.

Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поручено регулярно проводить мероприятия по искусственному воспроизводству иссык-кульской форели, сига-лудоги и карпа-сазана для зарыбления озёр.

Кроме того, в озере Сон-Куль ежегодно будут проводить работы по регулированию численности местных видов рыб.

Министерство должно ежегодно до 30 декабря представлять в Администрацию президента отчёт об исполнении постановления.

Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/463138
Теги:
Адылбек Касымалиев, Иссык-Кульская область, Нарынская область, рыбное хозяйство, экология, Кыргызстан, кабмин
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