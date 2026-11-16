В Кыргызстане на шесть месяцев запретили ввоз белого сахара

Кабинет министров Кыргызстана ввёл временный запрет на ввоз белого сахара сроком на шесть месяцев. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По её данным, ограничение распространяется на импорт белого сахара как из третьих стран, так и из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Решение принято для обеспечения продовольственной безопасности, стабилизации цен на внутреннем рынке, развития сахарной отрасли и сохранения её сырьевой и перерабатывающей базы.

При этом запрет не распространяется на белый сахар сорта "экстра", а также на продукцию, следующую транзитом через территорию Кыргызстана или предназначенную для последующего реэкспорта.

Исключение предусмотрено и для сахара, отправленного в Кыргызстан железнодорожным транспортом до вступления постановления в силу. Дата отгрузки должна подтверждаться сопроводительными документами.

Государственным органам поручено принять меры по пресечению незаконного ввоза белого сахара.

Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования.