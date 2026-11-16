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В Кыргызстане на шесть месяцев запретили ввоз белого сахара

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Кабинет министров Кыргызстана ввёл временный запрет на ввоз белого сахара сроком на шесть месяцев. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По её данным, ограничение распространяется на импорт белого сахара как из третьих стран, так и из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Решение принято для обеспечения продовольственной безопасности, стабилизации цен на внутреннем рынке, развития сахарной отрасли и сохранения её сырьевой и перерабатывающей базы.

При этом запрет не распространяется на белый сахар сорта "экстра", а также на продукцию, следующую транзитом через территорию Кыргызстана или предназначенную для последующего реэкспорта.

Исключение предусмотрено и для сахара, отправленного в Кыргызстан железнодорожным транспортом до вступления постановления в силу. Дата отгрузки должна подтверждаться сопроводительными документами.

Государственным органам поручено принять меры по пресечению незаконного ввоза белого сахара.

Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/463137
Теги:
Кыргызстан, Кабинет министров, продукты
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