Айпери Обозова: Кыргызская мода может покорить мир, нам нужны инвестиции

Кыргызская мода выходит на международные подиумы и постепенно превращается в перспективное направление креативной экономики. Дизайнер Айпери Обозова представила коллекцию своего бренда Aiperi Obozova в Париже, продемонстрировав, как национальные орнаменты и традиционная вышивка могут стать частью современной мировой моды.

В интервью корреспонденту "Вечернего Бишкека" дизайнер рассказала о реакции европейской публики, финансовых сложностях участия в международных показах, перспективах экспорта кыргызской одежды и приглашениях в Милан, Нью-Йорк и Барселону.

- Айпери, вы недавно вернулись из Парижа, где представили свою коллекцию. Что это было за мероприятие и чем удалось удивить европейскую публику?

- Я представляла свой бренд Aiperi Obozova на показе в период Paris Fashion Week. Для меня это было очень важное событие, потому что я смогла представить Кыргызстан на международной модной площадке.

Мне хотелось показать что-то яркое, необычное и запоминающееся. Судя по реакции публики, у нас это получилось. Люди подходили, рассматривали одежду, интересовались вышивкой и национальными элементами. Было очень приятно видеть такой интерес к нашей культуре.

- Чем была вдохновлена новая коллекция? Какие элементы кыргызской культуры вы постарались передать через свои работы?

- Мне хотелось показать, что кыргызские национальные орнаменты и принты можно использовать в современной одежде. Поэтому я разделила коллекцию на два направления.

Первая часть была более яркой, с акцентом на национальные узоры и вышивку. Вторая - более элегантной и современной. Мы использовали шёлк, бархат, красивые силуэты и интересные сочетания фактур.

Я хотела показать, что национальные элементы могут быть актуальными и что молодёжь тоже может с удовольствием носить такую одежду. Не обязательно надевать традиционный костюм, чтобы чувствовать связь со своей культурой. Можно просто добавить её в современный образ.

- Париж считается одной из мировых столиц моды. Как французская публика восприняла вашу коллекцию? Удалось ли привлечь внимание международных модных изданий?

- Честно говоря, я осталась очень довольна! Интерес был действительно большой. Люди подходили, рассматривали наши изделия, особенно вышивку, задавали вопросы об орнаментах и деталях.

Мне было очень приятно, что публика не просто посмотрела показ и ушла, а действительно заинтересовалась нашей работой.

Кроме того, фотографии нашей коллекции появились в онлайн-изданиях ELLE и Harper"s Bazaar. Для меня это большая радость и гордость. Очень приятно видеть свои работы в международных модных изданиях.

- Насколько сложно дизайнеру из Кыргызстана выйти на международный подиум и конкурировать с зарубежными брендами?

- Конечно, это непросто. За красивой картинкой всегда стоит очень много работы, подготовки и финансовых вложений.

Но я считаю, что у кыргызских дизайнеров огромный потенциал. У нас есть своя культура, традиции, талантливые мастера и совершенно особенная эстетика. Я не думаю, что нам нужно пытаться кого-то копировать. Наоборот, нам нужно показывать миру то, что есть у нас.

- Сегодня мода является частью креативной экономики. Может ли кыргызская дизайнерская одежда стать полноценным экспортным продуктом и приносить стране доход?

- Я абсолютно в это верю. У Кыргызстана есть всё, чтобы развивать собственную fashion-индустрию.

Это не только одежда, но и рабочие места, развитие производства, поддержка мастеров и возможность зарабатывать на экспорте.

Мне хочется, чтобы кыргызские бренды однажды продавались в лучших бутиках Парижа, Милана и Нью-Йорка. И чтобы Made in Kyrgyzstan звучало красиво и гордо.

- Для выхода на международный рынок необходимы не только талант, но и серьёзные вложения. Насколько важна государственная поддержка кыргызских дизайнеров?

- Очень важна! И, если честно, мне немного жаль, что сегодня государственная поддержка модной индустрии у нас пока недостаточная.

Я была бы очень рада, если бы наше правительство больше внимания уделяло кыргызским дизайнерам. Например, помогало с участием в международных неделях моды и выставках, предоставляло гранты или программы финансирования.

Ведь когда дизайнер едет представлять свою коллекцию в Париж, он представляет не только свой бренд, но и Кыргызстан. Мне кажется, это тоже часть имиджа нашей страны.

- Насколько затратным оказалось участие в парижском показе? Кто помог вам осуществить этот проект?

- Это действительно дорого. Нужно оплатить производство коллекции, ткани, пошив, перелёты, проживание, визы для команды и организационные расходы. И это далеко не весь список. В первую очередь хочу поблагодарить VISA Кыргызстан за спонсорскую поддержку.

Также хочу отдельно поблагодарить Министерство культуры Кыргызстана за помощь в оформлении шенгенских виз для нашей команды. Министерство направило письмо в визовый центр, Министерство иностранных дел Кыргызстана поддержало наше обращение дипломатической нотой. Отдельная благодарность Посольству Франции за письмо в поддержку нашей команды и содействие в получении виз.

Для нас это было очень важно. Благодаря этой поддержке мы смогли приехать в Париж и представить Кыргызстан. Я искренне благодарна всем, кто помогал нам на этом пути.

- Можно ли сегодня говорить о том, что кыргызская мода интересна зарубежным покупателям не только как этническая экзотика, но и как современный коммерческий продукт?

- Я думаю, что да. И именно это я хотела показать своей коллекцией. Мне не хочется, чтобы кыргызскую одежду воспринимали исключительно как национальные костюмы для праздников. Мы можем создавать современные платья, костюмы, повседневную одежду, использовать наши орнаменты и делать действительно красивые вещи.

Главное, чтобы изделие было качественным, стильным и востребованным. Национальная идентичность при этом никуда не исчезает.

- За каждым модным показом стоит работа целой команды. Какие возможности развитие индустрии моды открывает для отечественных мастеров и производителей?

- За каждой коллекцией стоит большая работа целой команды: дизайнер, швеи и мастера по вышивке. Мне очень хочется, чтобы наше производство развивалось, чтобы у отечественных мастеров было больше заказов и возможностей достойно зарабатывать своим трудом. Ведь за каждой красивой вещью стоит огромное количество ручной работы.

- Что сегодня больше всего мешает кыргызским дизайнерам развивать собственные бренды и выходить на международный рынок?

- Если честно, я считаю, что главная проблема - недостаточное финансирование. У нас очень много талантливых молодых дизайнеров. Вообще, я считаю, что кыргызский народ очень талантливый, творческий и креативный.

Нам не хватает только финансовых возможностей, инвестиций и поддержки. Если бы у наших дизайнеров было достаточное финансирование, я абсолютно уверена, что мы могли бы покорить весь мир! Нам есть что показать. Просто дайте нам денег, много денег! (Смеётся.)

- После Парижа перед вами открылись новые перспективы. Какие приглашения уже поступили и где планируете представить следующую коллекцию?

- Самое интересное, что после Парижа я уже получила приглашения на следующий год в Милан, Нью-Йорк и на Barcelona Fashion Week.

Для меня это очень приятно и, конечно, большая мотивация двигаться дальше. Я с удовольствием приняла бы участие во всех этих мероприятиях.

Но сейчас думаю о самом главном - как всё это финансово организовать. Потому что приглашения есть, желание есть, коллекции мы можем подготовить, а вот бюджет - это уже отдельная история.

Поэтому, если среди читателей есть компании или люди, которые хотели бы поддержать кыргызского дизайнера и помочь представить нашу страну в Милане, Барселоне или Нью-Йорке, мы с огромным удовольствием примем такую поддержку! (Смеётся).

А если серьёзно, я очень хочу продолжать развивать бренд и представлять Кыргызстан на международных площадках.

- И последний вопрос. Каким вы видите будущее кыргызской моды через десять лет? Что необходимо сделать уже сегодня, чтобы одежда с надписью Made in Kyrgyzstan появилась в лучших бутиках мира?

- Я очень хочу, чтобы через десять лет одежда с надписью Made in Kyrgyzstan продавалась в лучших бутиках мира. Для этого нужно начинать уже сегодня: поддерживать дизайнеров, развивать производство, инвестировать в молодых специалистов и давать нашим брендам возможность выходить на международный рынок.

Мне хочется, чтобы кыргызские дизайнеры могли развиваться у себя на родине, создавать рабочие места, открывать производства и при этом быть известными во всём мире.

И, конечно, я хочу внести в это свой вклад. Для меня очень важно, чтобы, когда где-нибудь в Париже или Милане увидят кыргызский орнамент, люди знали, откуда он родом.

Я горжусь тем, что я из Кыргызстана, и хочу, чтобы о нашей стране узнавали ещё больше благодаря нашей культуре, таланту и моде.