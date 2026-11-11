В Кыргызстане создали автомат, который платит за пластиковые бутылки

В Кыргызстане разработали автоматизированный аппарат Jashyl Fandomat, который принимает пластиковые бутылки и алюминиевую тару, предлагая пользователям денежное вознаграждение за сдачу вторсырья. Устройство создано отечественными специалистами, которые планируют наладить его серийное производство и установить такие автоматы в городах страны.

Об этом корреспонденту "Вечернего Бишкека" рассказал сооснователь и разработчик проекта Тынчтыкбек Райымбеков во время форума "Зелёная энергетика Кыргызской Республики: развитие науки, инноваций и инвестиций", состоявшегося 10 ноября в Бишкеке.

По его словам, Jashyl Fandomat практически полностью производится в Кыргызстане. Отечественные специалисты самостоятельно изготавливают металлические конструкции, собирают оборудование и разрабатывают программное обеспечение. Из-за рубежа закупаются лишь отдельные сложные датчики.

"Мы производим практически все компоненты в Кыргызстане. Начиная с резки металла и заканчивая сборкой аппарата и разработкой программного обеспечения, всё осуществляется здесь. Таким образом, мы занимаемся импортозамещением", - рассказал Тынчтыкбек.

Принцип работы устройства достаточно прост. Человек помещает пластиковую бутылку или алюминиевую тару в специальный приёмник. Камера проверяет, соответствует ли она установленным требованиям, в частности, чистая ли бутылка и нет ли внутри жидкости.

Если тара проходит проверку, аппарат принимает и прессует её, после чего отправляет в специальный контейнер. За сданное вторсырьё пользователь получает денежное вознаграждение на электронный кошелёк.

По словам разработчика, такая система позволит не только мотивировать граждан сортировать отходы, но и сократить расходы перерабатывающих предприятий.

"Сейчас пластиковые бутылки часто выбрасывают вместе с бытовыми отходами. В результате они загрязняются, и для их последующей очистки требуются значительные затраты электроэнергии и человеческого труда. Мы предлагаем собирать тару отдельно, причём сразу мотивировать людей денежным вознаграждением", - пояснил он.

Разработчик считает, что внедрение подобных аппаратов будет выгодно всем участникам процесса. Граждане смогут получать деньги за вторсырьё, перерабатывающие предприятия - более чистое сырьё, а государство - дополнительный инструмент развития культуры раздельного сбора отходов.

Особенность Jashyl Fandomat заключается именно в финансовой мотивации. По мнению Райымбекова, отсутствие материального стимула является одной из причин, по которым некоторые установленные контейнеры для раздельного сбора отходов используются недостаточно активно.

В настоящее время разработчики уже изготовили действующий образец устройства. На выставке аппарат представили без накопительного бункера, чтобы облегчить его транспортировку.

Следующим этапом должно стать серийное производство. Для этого команде необходимо приобрести оборудование для лазерной резки металла, листогибочные станки и другую производственную технику.

"Чтобы наладить производство в Кыргызстане и выпускать аппараты не по одному, а в большем количестве, нам на первоначальном этапе потребуется около 3 миллионов сомов. Это позволит приобрести необходимое оборудование и значительно ускорить процесс изготовления", - сообщил разработчик.

По словам Тынчтыкбека, у команды уже есть предварительная договорённость с "Эко Оператором" о приобретении аппаратов. При этом переговоры с потенциальными инвесторами пока находятся на начальной стадии.

В перспективе разработчики намерены расширить возможности фандомата, добавив приём стеклянной тары. Также рассматривается сотрудничество с государственными структурами для установки подобных устройств в Бишкеке и других городах Кыргызстана.

Авторы проекта рассчитывают, что Jashyl Fandomat поможет сделать раздельный сбор отходов более доступным и привлекательным для населения, одновременно поддерживая отечественное производство и развитие перерабатывающей отрасли.