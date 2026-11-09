В Бишкеке возобновили работу традиционные фермерские ярмарки

Торговые площадки открылись на Старой площади и в жилмассиве Джал. Для участников первый день стал поводом встретиться с давними знакомыми, обменяться новостями и начать новый сезон торговли.

Подготовка на Старой площади начинается ещё вечером в пятницу. Фермеры и производители заранее привозят продукцию, обустраивают торговые места, раскладывают товары и оформляют витрины. А уже с раннего утра субботы готовы встречать покупателей. Первый день всегда немного волнительный: хочется, чтобы всё было красиво и удобно, чтобы посетители пришли, заметили новинки и оценили ассортимент.

В этом году у ярмарки появились обновки - новые светлые шатры. Они выше прежних, поэтому торговое пространство выглядит просторнее. Это забота Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности об участниках ярмарки. Непосредственно организацией площадок в Бишкеке занимается куратор Искак Анарбеков.

По его словам, в этом сезоне требования к участникам стали строже, особенно в вопросах чистоты и порядка. Недостаточно просто привезти свежую и качественную продукцию - необходимо содержать в порядке рабочее место, следить за оформлением витрины, указывать цены и сорта. Важно, чтобы покупатель видел не случайно разложенный товар, а продуманную экспозицию. Это касается и внешнего вида продукции, и общей культуры торговли. Свою ответственность должны проявлять и посетители, не оставляя после себя мусор.

"Самое главное требование - продукция должна быть экологически чистой. Второе - цены должны быть ниже рыночных", - подчеркивает организатор.

На столичных фермерских ярмарках становится больше участников, расширяется ассортимент. Наряду со свежими овощами, фруктами и другой фермерской продукцией всё заметнее представлены товары отечественных перерабатывающих предприятий.

Именно развитие переработки стало одной из примечательных тенденций, которую показала прошедшая в октябре выставка-ярмарка "Алтын күз".

"Как куратор выставки "Алтын күз" могу рассказать, что в ней участвовали около 300 фермеров из 40 районов страны и порядка 100 перерабатывающих предприятий. Мероприятие посетили более 50 тысяч человек. Эти показатели свидетельствуют о расширении круга отечественных производителей и переработчиков", - рассказал VB.KG Искак Анарбеков.

Всё больше сельских жителей стремятся не ограничиваться выращиванием сырья, а осваивать следующий этап - переработку и самостоятельную продажу готовой продукции. Для этого ищут рецепты, экспериментируют с сочетаниями ингредиентов, продумывают упаковку и оформление. На "Алтын күз" оценивали не только качество и ассортимент, но и экспортный потенциал, соответствие стандартам, упаковку и презентацию продукции. Отдельно отмечали лучшие перерабатывающие компании и экспозиции.

Для производителей ярмарки - не только возможность продать урожай напрямую, но и важная часть профессионального общения. Здесь обсуждают сезон, цены, спрос, делятся опытом и знакомятся с коллегами. В ноябре особенно радуют солнечные дни, возможность поработать на свежем воздухе, пообщаться с горожанами и туристами. Многие соскучились по привычному ритму ярмарочных суббот и воскресений.

У участников есть и пожелания к организации торговли - вернуть остановку автобусного маршрута № 1 к ресторану "Фрунзе". По мнению фермеров, это сделало бы поездки на ярмарку удобнее для жителей разных районов города.

Во время разговоров вспомнили и о Доме колхозника. Когда-то такие гостиницы помогали приезжим из районов фермерам останавливаться в столице на время торговли и решения рабочих вопросов. Сегодня подобный формат снова мог бы оказаться востребованным. Возможно, идея заинтересует предпринимателей и найдёт современное воплощение.

От имени Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Искак Анарбеков поздравил фермеров и производителей с началом нового ярмарочного сезона, а жителей столицы - с возвращением привычной торговли выходного дня.

Участники готовы работать по субботам и воскресеньям и ждут покупателей. При этом они просят приходить в часы работы ярмарки и планировать покупки до 17.30–18.00. После этого продавцам необходимо убрать рабочие места, собрать оставшийся товар и завершить торговый день.

Возобновление ярмарок - это возможность для горожан покупать продукты напрямую у производителей, знакомиться с ассортиментом отечественной переработки, а для фермеров - находить постоянных покупателей и получать обратную связь. Торговые места уже обустроены, новые знакомства состоялись, а впереди - ярмарочные выходные и новые встречи.