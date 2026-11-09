Возвращая имена героев: как прошел патриотический субботник в Канте

7 ноября в парке Победы города Кант Иссык-Атинского района прошёл субботник, приуроченный к 85-летию военного парада на Красной площади в Москве. Акция объединила ветеранов, поисковиков, военнослужащих, представителей общественных организаций, юнармейцев и кадетов.

Участники провели уборку осенней листвы у памятника "Солдатёнок" и на месте захоронения двух советских офицеров. Субботник организовали поисковое движение "Наша Победа – Биздин Жениш", Совет ветеранов Иссык-Атинского района, военный комиссариат, российская авиабаза ОДКБ "Кант" и мэрия города. Мероприятие состоялось в рамках акции "Сохраним памятники Победы – Кыргызстан!".

Председатель районного Совета ветеранов, полковник Акылбек Дононбаев названный субботник данью уважения участникам парада 7 ноября 1941 года. Врио замкомандира по военно-политической работе авиабазы ОДКБ "Кант" старший лейтенант Александр Шишкин подчеркнул, что тогда, в один из самых тяжёлых периодов Великой Отечественной войны, бойцы после торжественного прохождения по Красной площади отправлялись непосредственно на фронт, защищать Москву.

На этот раз организаторы субботника решили ограничиться одним участком парка, чтобы не только убрать территорию, но и оценить состояние памятника, захоронения и самого парка. Участники также обсудили, какие встречи и памятные мероприятия можно проводить здесь в течение года, а не только в праздничные даты, и пришли к выводу, что в парке необходима информационная табличка, рассказывающая о месте памяти, памятнике и самом парке.

В завершение субботника начальник штаба российской авиабазы подполковник Сергей Громов вручил грамоты отличившимся в сохранении исторической памяти и благоустройстве мемориальных мест. Среди отмеченных - военный комиссариат Иссык-Атинского района, начальник квартирно-эксплуатационной службы в/ч 33665 МО КР майор Кутман Аширалиев, атаман казачества города Кант Рустам Ахметов и районная организация ветеранов.

История захоронения, которую удалось восстановить

По данным поисковиков, останки двух советских офицеров, умерших от ран в госпитале Канта, перенесли из села Люксембург на территорию нынешнего парка Победы в 1974 году. Однако мемориальных табличек с именами тогда не установили, и со временем история захоронения оказалась забытой.

Поисковому движению удалось восстановить обстоятельства захоронения и установить имена офицеров:

Пётр Никифорович Булат - 1905 года рождения, лейтенант, командир взвода 789-го артиллерийского полка 251-й стрелковой дивизии; Михаил Лаврентьевич Заварзин - капитан, помощник начальника первого отделения штаба 186-й стрелковой дивизии.

В ходе встречи также вспомнили историю пионера, который в 1974 году стоял в почётном карауле во время церемонии перезахоронения офицеров. Именно его рассказ спустя годы помог поисковикам восстановить цепочку событий и уточнить место, куда перенесли останки военнослужащих. Это свидетельство стало важной частью поисковой работы.

Сегодня на месте захоронения установлена мемориальная плита с именами офицеров. Поисковики добиваются внесения сведений о них в электронные базы "Память народа" и ОБД "Мемориал". Кроме того, они предлагают установить возле памятников информационные таблички с историей мемориальных мест и сведениями об авторах памятников, в том числе о скульптуре памятника "Солдатёнок".

Поисковое движение продолжает искать родственников и потомков Петра Булата и Михаила Заварзина.

Этот случай ещё раз показал, насколько важно работать с молодёжью, передавать ей семейные истории и воспоминания очевидцев. Благодаря сохранённой памяти, вниманию к рассказам старшего поколения и интересу молодых людей удаётся возвращать из забвения имена и судьбы тех, кто защищал Родину.

История Победы - через общение поколений

Особое внимание во время субботника уделили молодёжи. В уборке участвовали юнармейцы школы при авиабазе "Кант" и кадеты казачества. Ребята признались, что не ожидали узнать столько нового об истории Великой Отечественной войны и памятных местах родного города.

Разговор с ветеранами вышел за рамки темы парада 1941 года. Участники вспоминали Баткенские события, говорили о том, что многие защитники южных рубежей Кыргызстана - потомки фронтовиков, а также о том, как в 1999–2000 годах военнослужащие и местные жители противостояли террористическим формированиям.

Взрослые и дети рассказывали о своих прадедушках, дедушках и отцах, обсуждали, кто и когда высадил парк Победы, почему он получил такое название и как сохранить его для следующих поколений. Отдельной темой стали экологичный уход за деревьями, использование опавшей листвы для приготовления удобрения и недопустимость её сжигания.

Организаторы отметили, что субботник стал не только формой благоустройства, но и хорошей возможностью для обмена информацией между ветеранами и молодёжью.

Символично, что 7 ноября в Кыргызстане также отмечают День памяти предков. В православном календаре эта дата в 2026 году пришлась на родительскую поминальную субботу. Таким образом, субботник объединил сразу несколько смыслов: уважение к защитникам Отечества, память о предках и заботу о том, чтобы история их жизни и подвигов передавалась следующим поколениям.

Во время общего построения у мемориальной плиты с именами офицеров внимание участников привлекла большая яркая бабочка, появившаяся возле памятника в ноябрьский день. А у многих народов бабочка - символ души и бессмертия.

Организаторы напоминают, что в парке Победы ещё остаётся фронт работ по уборке осенней листвы. Все желающие могут присоединиться к субботнику в любой удобный день. Для работы понадобятся перчатки и мешки для сбора листвы.