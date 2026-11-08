В Бишкеке отметили 70-летие народного артиста Кыргызстана Юрия Бобкова

7 ноября в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию народного артиста Кыргызской Республики Юрия Бобкова и 55-летию его творческой деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и молодёжной политики КР.

По её данным, в мероприятии приняли участие депутат Жогорку Кенеша Рахат Жунушбаева, заместитель министра культуры, информации и молодёжной политики Аскаралы Мадаминов, представители государственных органов, деятели культуры и искусства.

Заместитель министра поздравил юбиляра от имени главы ведомства Мирбека Мамбеталиева, отметив его значительный вклад в развитие кыргызской эстрады.

Особое внимание было уделено деятельности вокально-инструментального ансамбля "Досум Үсон", основанного в 1970-х годах. Коллектив сыграл важную роль в популяризации кыргызской музыки, объединив национальные музыкальные традиции с современными эстрадными направлениями.

Участники мероприятия также отметили значение музыкального проекта "Ырдайлы кыргыз ырларын", инициированного Юрием Бобковым. Проект направлен на популяризацию кыргызского языка, сохранение национальной музыкальной культуры и укрепление дружбы между представителями разных национальностей.

За многолетнюю творческую деятельность Юрий Бобков удостоен звания народного артиста Кыргызской Республики и межгосударственной премии СНГ "Звёзды Содружества".

Редакция "Вечернего Бишкека" присоединяется к поздравлениям и сердечно поздравляет Юрия Бобкова с 70-летним юбилеем и 55-летием творческой деятельности!

Уважаемый Юрий Иванович! Ваше творчество стало неотъемлемой частью музыкальной истории Кыргызстана, а песни, исполненные с душой и искренностью, продолжают объединять поколения слушателей.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, вдохновения, долгих лет жизни и новых ярких встреч со зрителями. Пусть музыка, которой Вы посвятили свою жизнь, ещё долгие годы звучит в сердцах благодарных поклонников!