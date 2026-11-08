Когда талант приносит деньги: истории кыргызстанских предпринимателей

Что общего между музыкантом, который записывает первую песню, мастерицей из Кара-Балты, создающей вязаные игрушки, и организатором большого концерта? На первый взгляд, ничего. У каждого своё дело, свои расходы и покупатели. Но всех их объединяет одно: они пытаются заработать на том, что умеют и любят делать. Сегодня это называют креативной экономикой. Корреспондент "Вечернего Бишкека" поговорила с представителями творческих профессий и предпринимателями, чтобы разобраться, как устроен этот бизнес в Кыргызстане.

Поводом вновь обратиться к этой теме стала пятая Всемирная конференция по креативной экономике (WCCE 2026), прошедшая с 21 по 23 октября в Джакарте. Об её итогах 27 октября сообщила Всемирная организация творчества (World Creativity Organization).

Конференция собрала 7 639 участников из более чем 82 стран. Среди них были представители государственных структур, бизнеса, науки и творческих сообществ. В обсуждениях участвовали 183 спикера и модератора.

Говорили о деньгах, образовании, авторских правах, цифровых технологиях и возможностях выхода на международные рынки. По сути, о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются творческие предприниматели, независимо от страны проживания.

Соучредитель и вице-президент Всемирной организации творчества Эдна дос Сантос-Дуйзенберг, ранее руководившая программой ЮНКТАД по креативной экономике, выделила пять условий развития отрасли: профессиональные навыки, финансирование, доступ к рынкам, партнёрство и цифровые технологии.

В Кыргызстане всё это можно увидеть на конкретных примерах. В конце октября в Американском университете Центральной Азии прошла международная конференция Hip-Hop Knowledge. Здесь говорили не только о музыке, но и о том, как на ней зарабатывать.

Представитель музыкального сообщества Aga-ini Эмир рассказал корреспонденту "Вечернего Бишкека", что профессиональная запись одной песни может обойтись примерно в тысячу долларов. Впрочем, для первых шагов в музыке иногда достаточно и 10 тысяч сомов.

Но записать песню лишь половина дела. Её ещё нужно донести до слушателя. А для этого требуются продвижение, работа с аудиторией и понимание того, как устроен музыкальный рынок.

У начинающих исполнителей не всегда есть средства на профессиональную студию, рекламу или сотрудничество с продюсерами. Приходится искать доступные варианты, договариваться со специалистами и самостоятельно заниматься продвижением.

О том, как развивается музыкальная индустрия Кыргызстана, корреспонденту рассказал и Флориан Коппенрат.

По его оценке, активно формироваться она начала лишь в последние пять-шесть лет. Сегодня одним из источников регулярного дохода для музыкантов стали стриминговые платформы. Зарабатывают исполнители также на концертах и продаже сопутствующей продукции.

Казалось бы, интернет открыл музыкантам дорогу к слушателям во всём мире. Песню, записанную в Бишкеке, действительно могут услышать далеко за пределами страны. Но разместить композицию на цифровой площадке и добиться популярности совсем не одно и то же.

По словам Коппенрата, выходу кыргызстанских исполнителей на международный рынок мешают нехватка финансов, профессиональных связей, времени и возможностей для зарубежных поездок.

Совсем другие суммы фигурируют в концертном бизнесе.

В начале ноября в Бишкеке прошёл концерт Freeman 996. Зрители видели артистов, световое шоу и выступления. Но за всем этим стояла работа большой команды и серьёзные расходы.

Организатор концерта Кайрат Мусаев рассказал редакции, что бюджет подобного мероприятия может составлять 50–60 тысяч долларов. Только аренда "Жаштык Арены" обошлась в 1,5 млн сомов. Около 12 тысяч долларов потребовалось на работу команды, ещё 10 тысяч на рекламу.

По оценке Мусаева, подготовка и проведение концерта обеспечили работой от 200 до 300 человек.

Это специалисты по звуку и освещению, технические сотрудники, дизайнеры, рекламщики, организаторы и представители других профессий. Многие из них остаются за кадром, хотя без их участия выступление просто не состоялось бы.

При этом организатору необходимо вложить деньги задолго до начала концерта. Аренда площадки, реклама, оборудование, договорённости с артистами требуют расходов ещё до продажи всех билетов.

Успех зависит не только от популярности исполнителя, но и от того, насколько грамотно подготовлено мероприятие.

Впрочем, чтобы зарабатывать на творчестве, необязательно собирать многотысячные залы или вкладывать десятки тысяч долларов.

Иногда всё начинается с клубка ниток и крючка.

В Кара-Балте живёт Татьяна Борщевская. Она создаёт вязаные игрушки ручной работы. Её история началась не с открытия магазина или поиска инвесторов, а с увлечения рукоделием.

В интервью корреспонденту "Вечернего Бишкека" Татьяна рассказала о первых заказах и покупателях. В развитии её дела определённую роль сыграли волонтёры и местная кофейня.

Постепенно появились новые заказы. Особенно хорошо продаются новогодние игрушки.

Каждое изделие мастерица создаёт вручную. Здесь нет конвейера, большого цеха или дорогостоящего оборудования. Есть нитки, время, терпение и умение.

При этом Татьяна пока не создала собственного бренда. Она хотела бы развивать дело дальше, в том числе изготавливать игрушки с национальными мотивами.

Но вместе с новыми возможностями возникают и вопросы. Как привлечь больше покупателей? Где продавать изделия? Как сделать так, чтобы о продукции узнали за пределами Кара-Балты?

Для небольшого домашнего дела такие задачи могут оказаться не менее сложными, чем организация большого концерта.

У одних предпринимателей всё начинается с музыкальной композиции, у других с игрушки, а у третьих с идеи, которую впоследствии можно превратить в целую сеть предприятий.

О развитии кыргызстанского франчайзинга корреспонденту "Вечернего Бишкека" рассказала специалист Сайкал Асылбекова.

По приведённым ею данным, более 50 отечественных компаний создали собственные франшизы и открыли свыше 700 предприятий.

Некоторые кыргызстанские бренды уже вышли на зарубежные рынки.

Так, Banda Panda расширяет присутствие в Узбекистане и Таджикистане, а "Академия Роста" открыла точки в американских городах Чикаго и Филадельфии.

Франчайзинг позволяет развивать успешный бизнес через партнёров. Но прежде чем предлагать другим предпринимателям работать под своим брендом, необходимо создать продукт, наладить процессы, разработать стандарты и позаботиться о качестве.

Важную роль играет и защита интеллектуальной собственности. Ведь узнаваемое название, фирменный стиль и оригинальная бизнес-модель тоже имеют ценность.

Для Кыргызстана такие примеры интересны тем, что местные предпринимательские идеи могут находить покупателей и партнёров за пределами страны.

Однако далеко не каждый творческий человек знает, с чего начать собственное дело, как его зарегистрировать или какие налоги платить.

Одним из инструментов поддержки отрасли стал Парк креативных индустрий Кыргызстана.

В интервью редакции директор Парка Канышай Мамытова рассказала о специальном налоговом режиме, виртуальном резидентстве и возможностях, которые создаются для представителей творческих профессий.

По ее данным на август 2026 года, в Парке насчитывалось 237 резидентов. Около 20 процентов составляли иностранные участники, примерно треть приходилась на новые компании и индивидуальных предпринимателей.

Для резидентов, соответствующих установленным требованиям, предусмотрены налоговые преимущества.

Парк также занимается поддержкой творческих проектов, в том числе через грантовые механизмы.

Такие условия могут помочь предпринимателям официально вести деятельность, развивать проекты и находить новые возможности для работы. Но налоговые льготы сами по себе не решают всех проблем.

Музыканту по-прежнему необходимо искать слушателей, мастерице покупателей, организатору концерта партнёров, а владельцу бренда новые рынки.

Одним из главных итогов Всемирной конференции по креативной экономике в Джакарте стало принятие документа Jakarta Vision on Creative Economy. В нём особое внимание уделено международному сотрудничеству, защите авторских прав, справедливому вознаграждению творческих работников и расширению доступа к финансированию.

Участники также обсудили возможности искусственного интеллекта, развитие цифровых технологий и поддержку творческого предпринимательства.

Индонезия представила собственный опыт. В рамках программы Creativillage посетители познакомились с проектами в области дизайна, моды, искусства и цифровых технологий. Кроме того, была представлена платформа Super Apps 2.0, призванная помочь представителям 17 направлений креативной экономики находить партнёров и продвигать свою продукцию.

Для Кыргызстана этот опыт представляет интерес не только на уровне государственных программ.

Ведь за развитием отрасли стоят люди, которые ежедневно решают вполне земные задачи: где взять деньги, как найти покупателя, кому доверить продвижение, как выйти на новый рынок.

Кому-то нужно собрать средства на запись первой песни. Кому-то договориться об аренде концертной площадки. А кто-то думает, как продать очередную вязаную игрушку и получить новый заказ.

Разные профессии, разные масштабы бизнеса, но вопросы во многом похожи.

По итогам конференции в Джакарте было объявлено, что следующая Всемирная конференция по креативной экономике состоится в 2028 году в Глазго (Шотландия, Великобритания)

Международные эксперты продолжат обсуждать развитие отрасли, а предприниматели будут искать новые способы заработать на своих идеях.