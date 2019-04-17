Что связывает певицу Анжелику и члена ОПГ Дөө?

Певица Анжелика опровергла появившуюся в СМИ информацию, что члена ОПГ Чынгыза Жумагулова по прозвищу "Дөө" якобы задержали в ее доме. Об этом редакции VB.KG сообщила ее представительница.

По словам помощницы артистки, уже не первый раз СМИ публикуют компрометирующую эстрадную певицу информацию.

- Мы на этот сайт уже в суд подавали, и уже 2 года как судимся с ними. То, что они сейчас написали - это абсолютная неправда! Мы со своей стороны отрицаем всю заявленную информацию. Анжелика все время посвящает своей семье, - сказала она.

Начальник пресс-службы МВД Бакыт Сеитов, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, также опроверг публикацию в СМИ.

- Это недостоверная информация. Как мы ранее сообщали, Чынгыза Жумагулова задержали в Бишкеке, на улице Исанова, - пояснил он.

Отметим, по данным одного из отечественных СМИ члена ОПГ Чынгыза Жумагулова сотрудники милиции якобы задержали в доме эстрадной певицы Анжелики.

Напомним, ранее МВД сообщало, что член ОПГ Чынгыз Жумагулов по прозвищу "Дөө" был задержан по подозрению в жестоком избиении двух мужчин, после которого оба скончались в больнице.