В Бишкеке скончалась жительница блокадного Ленинграда Галина Тольская

31 октября 2026 года на 98-м году жизни скончалась жительница блокадного Ленинграда Галина Ивановна Тольская. Её жизнь стала примером мужества, стойкости и трудолюбия.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Галина Ивановна родилась 1 сентября 1929 года в Ленинграде. Её детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. В 1942 году, во время блокады, она была эвакуирована из родного города.

В 1947 году Галина Тольская начала работать счетоводом на складе текстильного комбината имени Сталина в Ташкенте. В 1960 году переехала во Фрунзе, где трудилась бухгалтером на заводе пластмассовых изделий. Имела среднее техническое образование.

За пережитые испытания военных лет Галина Ивановна была награждена знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Мэрия Бишкека выразила глубокие соболезнования родным и близким покойной, отметив, что её жизненный путь, трудовая деятельность и стойкость навсегда останутся частью исторической памяти.