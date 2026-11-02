Неделя созидательна. Гороскоп со 2 по 8 ноября

Неделя созидательна. Сложатся подходящие условия для разрешения накопившихся проблем в отношениях. Луна убывает в течение всей недели, а Меркурий и Венера продолжают ретроградное движение. Удастся справится с делами, до которых давно не доходили руки. Появятся общие интересы и темы, которые поспособствуют возобновлению делового сотрудничества, восстановлению дружеских и личных отношений. Представиться случай объясниться с любимым человеком, что позволит преодолеть возникшую стену непонимания. Сложатся поездки и мероприятия, которые отгладывались не первый раз. Можно запускать повторные курсы, перезапускать успешные в прошлом проекты. Давние клиенты начнут возвращаться, возобновляя прерванный курс терапии. Понедельник располагает к проведению презентаций, открытых мероприятий. Полезно поработать над преодолением страха публичных выступлений. Удачен день для покупок. Можно устраивать свилания. Вторник, среда и четверг – время разложить всё по полочкам. Удастся навести порядок в делах, структурировать накопленный опыт и знания, сделать анализ документов, устранив ошибки. С понедельника по пятницу удачное время для посещения парикмахера и косметолога для повторных процедур. Пятница и суббота благоприятствуют проработке партнёрских и романтических отношений. Время нахождения компромисса. Удачны поездки, покупки стильных вещей Воскресенье посвятите медитациям, подведению итогов проделанного. Завершается лунный цикл, а потому не перегружайте себя новыми делами.

Овен - настроение будет благоприятствовать общению. Деловые встречи пройдут в располагающей к достижению договорённостей атмосфере, а дружеские встречи, разговоры с близкими людьми помогут достичь понимания по спорным вопросам. Осенняя пора будет располагать к развитию романтических отношений. Если момент для объяснения в чувствах ранее был пропущен, то появится случай наверстать упущенное, исправить ошибки. Пора также исполнить данные когда-то обещания детям,

Телец - время заняться домом, развитием своего дела и здоровьем. Сложатся подходящие условия для завершения затеянных ранее преобразований, исправления допущенных недочетов в проделанном ремонте и прочей работе. Что сделает домашнюю жизнь комфортнее, а бизнес прибыльнее. Диагностика организма позволит выявить потенциальные проблемы, прежде незаметные и предупредить их развитие. Полезны лечебно-профилактические процедуры. Благодаря им вы подтянете здоровье.

Близнецы - долгожданные встречи и свидания помогут забыть обо всех неприятностях последних дней. Рассказав о своих проблемах, вы неожиданно получите поддержку и сумеете выбраться из тупика. Время строить планы на будущее и признаваться в любви. Проясниться ситуация и с работой. Перемены на работе или в бизнесе помогут наполнить казну и совершить покупки. Обнаружив что дома или в машине что-то на грани поломки срочно принимайтесь за ремонт. Это предотвратить существенную аварию.

Рак – на миг вы увидите с иного ракурса проблемы в отношениях, учёбе или работе и тот час возникнет решение, которое позволит выбраться из замкнутого круга. Смена места учёбы, изменения в договорах, обновление круга общения помогут завершить начатый процесс перемен. Домочадцы и близкие люди вызовутся в помощники. Переложив на их плечи ряд забот, вы многое успеете сделать и, даже как следует отдохнуть. Засомневавшись в успехе перемен, вы можете ещё больше увязнуть в надоевших заботах.

Лев – обнаружив просчёты в сделках и невыгодность задуманных покупок, вы вовремя откажитесь от своих намерений и не пустите деньги по ветру. Сумев отказаться от невыгодных вложений и рутинной работы, от которой мало толку, вы возьмётесь за дело, которое пополнит казну. Перемена в настроении будет содействовать примирению с любимым человеком и родственниками. Предстоит вместе направиться в гости, либо в интересную загородную поездку.

Дева – шаг навстречу друг другу будет сделан в решении важных семейных вопросов. Домочадцы пойдут на некоторые уступки, услышав ваши доводы, и вы пересмотрите свои позиции. Вероятны выгодные приобретения, о которых давно шла речь. Гармония в доме явление пока временное, а потому пользуйтесь случаем для разрешения споров. Перестав думать о сложностях личной жизни, вы возьмётесь за работу или учёбу, и проявите себя с лучшей стороны.

Весы – самочувствие и настроение улучшатся, а потому встречи с друзьями и родственниками, свидания состоятся, добавив позитива. Зависшие проблемы на работе останутся, но вы уже успеете к ним привыкнуть. Состоявшиеся поездки и общение отодвинут хлопоты на второй план, что избавит от навязчивых мыслей, а вы сможете от души посмеяться и отдохнуть. Вопросы семьи и дома решайте как можно быстрее, пока домочадцы настроены на диалог.

Скорпион – интуиция подскажет вам, как поступить с деньгами и на каких условиях совершать сделки или покупки. Принятое вами решение разочарует недоброжелателей, которые сделали всё, чтобы воспользоваться вашими деньгами или материальными ценностями. Разрушив коварные планы корыстных людей, вы защитите свои интересы и останетесь в выигрыше. Перемены в планах скажутся на поездках и встречах. Вы встретитесь с людьми и направитесь в поездки, о которых ранее и не думали.

Стрелец – отсутствие понимания что происходит на работе и как жить дальше ещё сохранится, но для принять текущие решения помогут друзья, сослуживцы и влиятельный человек. Они дадут понять, что дальше ждать удобного момента для решительно шага на работе или в бизнесе бесполезно и надо принимать решение. Смелые действия себя оправдают, что позволит увеличить доходы. Появится шанс возобновить прерванный роман, вернуть любимого человека.

Козерог – собравшись силами, вы сможете дать отпор людям, которые сеяли вражду и распространяли слухи. Подобрав нужные слова, вы будете настолько убедительны, что даже безразличные ко всему люди встанут на вашу сторону при разрешении споров. До полной победы ещё далеко, но начало будет положено хорошее. Вероятен успех в карьере, учёбе и личных отношениях. Удастся справиться с недугами и поправить здоровье. Удачно пройдут поездки.

Водолей – свидания, вечеринки и поездки пройдут настолько душевно, что уже захочется простить все предыдущие ошибки, измены и просчёты. Будет даже полезно поговорить по душам, поскольку оставив на потом серьёзный разговор, вы столкнётесь с совершенно иным приёмом, что даст толчок к новым ссорам. Возрастут доходы, но прежде чем начать тратить деньги, сделайте наиболее важные покупки и погасите долги. Рост доходов пока явление временное.

Рыбы – разговор с руководством и влиятельными людьми прояснит будущее вашей карьеры или бизнеса. Вы сможете рассчитывать на частичный возврат долгов, либо получение вразумительного ответа относительно новой должности. Услышанное будет правдой, пусть даже и не совсем приятной. Перестав грезить о большем, вы сможете закрепить достигнутые позиции в карьере и заняться личной жизнью. Поездка, даже непродолжительная и случайная встреча станут началом новой страницы в отношениях.

Астролог Андрей Рязанцев