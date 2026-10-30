Где альтернатива Садыру Жапарову на президентских выборах

В Кыргызстане, как и во многих других странах, постепенно приходят к пониманию простой вещи: пост главы государства не предназначен для того, чтобы несколько лет пребывать у власти, ни за что не отвечая и не занимаясь ничем существенным, используя должность лишь для личного обогащения. Управление государством требует знаний, опыта, характера и ежедневной ответственности.

Долгое время в обществе повторяли фразу "Каждая кухарка может управлять государством", приписывая её Ленину. Между тем сам Ленин писал иначе: "Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий, любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством…" Вырванная из контекста цитата, однако, оказалась удобной для многих, кто хотел видеть в управлении страной не сложную профессию, а дело, доступное любому по желанию. Но даже для того, чтобы уверенно управлять автомобилем, требуется длительное обучение. Управление государством – задача несопоставимо более сложная.

История независимого Кыргызстана это подтверждает. Аскара Акаева в 1990 году привели к власти как "компромиссную фигуру": учёный, президент Академии наук, хороший человек. Но хороший человек – не профессия. Быть успешным президентом Академии наук и эффективным президентом страны – совершенно разные задачи.

Курманбек Бакиев оставил после себя фразу: "Я манты ел", ставшую символом отстранённости от происходящего в стране. Как получилось, что именно он после событий 2005 года возглавил государство? Большинство исследователей склоняются к тому, что это была во многом воля случая. Общество устало от правления Акаева, пережило тяжёлые потрясения и готово было поддержать любого руководителя – лишь бы не Акаева и лишь бы он обещал навести порядок. Какой была страна при Акаеве, помнят многие. Что произошло при Бакиеве – помнят ещё лучше. И повторения этого не хочет никто.

Президентские выборы 2011 года, которые выиграл Алмазбек Атамбаев, напоминали фантасмагорию и едва не попали в Книгу рекордов Гиннесса. На пост главы государства было подано 86 заявлений. Позже трое отозвали документы, но и 83 кандидата – число впечатляющее. Откуда появились все эти люди? Почему каждый из них решил, что обладает необходимыми качествами для руководства страной, находящейся в глубоком, почти экзистенциальном кризисе? Это наглядная иллюстрация искажённого ленинского выражения: убеждение, что управлять может каждый, главное – захотеть.

Кем был Атамбаев до президентства? Он был известен как инженер-экономист и предприниматель. Можно быть хорошим инженером и успешным бизнесменом. Но означает ли это, что человек автоматически станет хотя бы нормальным президентом? Нет. Атамбаев пробовал себя также в журналистике, писал и исполнял песни – словом, был многогранной личностью. Но за его политические амбиции снова пришлось расплачиваться обществу.

Сооронбай Жээнбеков – отдельная история. Президентом он стал, коротко говоря, по дружбе: один человек посчитал его достойным президентского кресла. Это не самый надёжный критерий для выбора главы государства.

В Кыргызстане, к счастью, есть грамотные политики, которые искренне переживают за страну и желают ей развития. Об этом говорил и Садыр Жапаров в недавнем интервью, отвечая на вопрос об отсутствии соперников, которое может сделать выборы неконкурентными. "Регистрация кандидатов ещё не завершилась, – сказал действующий президент. – Наверное, зарегистрируется ещё немало кандидатов. Думаю, каждый кандидат станет серьёзным соперником".

Кто из "серьёзных" кандидатов уже появился на горизонте? Аймен Касенов – предприниматель с 25-летним опытом, участвует в президентской гонке второй раз. При этом в пятилетнем промежутке между выборами он никак и нигде не отметился. Проиграл – ушёл в тень. Теперь снова участвует. Аймен Абдыталипович наверняка следит за общественно-политической ситуацией и понимает, что предвыборная агитация существенно изменилась. Общество больше не доверяет красивым словам и реагирует прежде всего на конкретные дела. Если кандидат действительно ставит целью победу, он должен был все эти пять лет оставаться на виду: показывать, на что способен, и делами доказывать, что готов к большей ответственности.

Сыймык Жапыкеев – ещё одна загадочная фигура. Грамотный юрист, окончивший кыргызскую школу и вуз на кыргызском языке, много лет работавший с кыргызоязычными документами, не смог с первой попытки подтвердить владение государственным языком. После этого, по имеющимся сведениям, оказался в состоянии, потребовавшем вмешательства соседей и милиции. Со второй попытки экзамен ему всё же покорился.

Азамат Эсенбеков – кандидат экономических наук. В 2020 году он уже хотел попробовать силы на президентском поприще, но в последний момент снял кандидатуру. Теперь, вероятно, пойдёт до конца, но это не точно.

Никто из более-менее заметных фигур на кыргызском политическом олимпе пока в ЦИК не обращался. Да и кто может обратиться? У кого есть реальные шансы? Усмирил ли свои политические амбиции "вечный второй" Адахан Мадумаров? Осознал ли Камчыбек Ташиев, что упустил возможность конкурировать с действующим президентом? Омурбек Бабанов, насколько известно, завершил политическую карьеру и занимается бизнесом. И это логично: человеку желательно заниматься тем, что у него лучше всего получается и в чём он может быть наиболее полезен себе, семье и обществу.

Общество постепенно поняло: президентская должность – не источник сказочного обогащения. Это тяжёлый ежедневный труд и огромная ответственность. Поэтому мало кто сейчас соглашается участвовать в политической борьбе за высший пост. Каждый потенциальный кандидат взвешивает силы и приходит к выводу: "Не потяну". Причём силы приходится рассчитывать не только в финансовом плане. Времена, когда в Кыргызстане можно было всё продать и всё купить, – вопрос лишь в цене, – ушли в прошлое. Олигархические группы, которым нечего предложить, кроме финансовых ресурсов, не стремятся к власти. Уместно вспомнить вторую часть ленинской мысли: "Мы требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести тяжёлую, ежедневную управленческую работу в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники".

Общество оценивает каждого не по количеству денег, не по связям и не по месту рождения, а по компетентности, профессионализму и способности быть настоящим лидером.

В том же интервью Садыра Жапарова "заподозрили" в преждевременном начале предвыборной агитации. Он, дескать, ездит по регионам и проводит встречи с населением – не свидетельствует ли это о том, что он неофициально склоняет избирателей на свою сторону? Если следовать такой логике, то предвыборную агитацию Жапаров начал в момент избрания президентом в 2021 году. Потому что именно тогда началась его ежедневная работа по восстановлению и укреплению страны и, соответственно, доверия граждан.

За эти пять лет урегулированы границы и споры с соседями – Таджикистаном и Узбекистаном; примерно на 10,2 процента вырос ВВП страны, а доходы госбюджета увеличились с 308 до 687 млрд сомов; под полный контроль государства перешло золоторудное месторождение "Кумтор"; идёт масштабная реформа ГКНБ; продвигаются крупные региональные проекты, включая строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, принимаются меры по защите энергетической безопасности. В рамках жилищной кампании в прошлом году около пяти тысяч семей отметили новоселье. Под руководством Жапарова Кыргызстан вышел из застоя, обрёл динамику развития и усилил присутствие на мировой арене.

Где организованная преступность, игравшая заметную роль в стране при предыдущих президентах? Куда ушла неловкость, граничившая со стыдом, когда приходилось наблюдать, как Кыргызстан воспринимают сильные мировые игроки? Теперь страна заняла достойное место на международной политической арене. Чтобы убедиться в изменениях, достаточно проехаться по новым дорогам, обратить внимание на то, как изменился облик населённых пунктов, побеседовать с учителями и родителями детей, которые учатся в новых школах.

И сейчас, во время поездок по регионам, встреч и бесед с людьми, Жапаров не раздаёт громких обещаний и не призывает голосовать за него. Ему этого не нужно: за него говорят реальные дела. Такова его "предвыборная агитация".

Есть ли сейчас в Кыргызстане человек, готовый и способный перехватить у действующего президента инициативу и так же профессионально и с полной отдачей руководить государством? Если есть, то где он? Кто он? И чем занимался все эти годы, пока Жапаров укреплял страну? Такой человек – и не один – обязательно появится. В будущем. Потому что одной из главных своих задач Садыр Жапаров видит воспитание и обучение талантливой молодёжи. Но сегодня реальной альтернативы ему нет.

В Кыргызстане многие говорят, что предстоящие президентские выборы будут безальтернативными. Ссылаются на то, что ряд политиков, которым президент предлагал взять на себя ответственность, не может принять участие. Объективно за последние годы изменилось отношение людей к этой профессии. В обществе произошёл слом: президентское кресло перестали воспринимать как путь к обогащению. Сам президент говорил, что работает по 20 часов в сутки, а спит около четырёх. Такой график показывает: речь идёт о тяжёлом ответственном труде, а не о способе обогащения. Это работа, которая влияет на жизнь не только самого политика, но и его семьи.

Ещё один фактор, который говорит о том, что выборы могут быть альтернативными лишь формально, – существенное ослабление влияния олигархических групп. Они уже понимают, что дорога к власти для них закрыта. Их сфера – бизнес, а не политика.

Президент пять лет учился нелёгкой профессии - руководить государством. И сегодня ни у кого нет ни такого стажа, ни такого профессионального мастерства и навыков для управления страной в столь сложное историческое время.

Кто сегодня может составить ему конкуренцию? Пока таких нет. Поэтому да, выборы могут быть альтернативными лишь формально. Ничего страшного в этом нет. Пусть впереди будет ещё пять лет, за которые вырастет поколение молодых политиков, прошедших школу действующего президента Садыра Жапарова и способных через пять лет составить ему реальную конкуренцию.