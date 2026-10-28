Президент объяснил, почему на Камбар-Атинской ГЭС установили майнинг-ферму

Майнинг-ферму на Камбар-Атинской ГЭС-2 установили для использования простаивающих 30 МВт мощности. Об этом президент Садыр Жапаров рассказал в интервью порталу super.kg.

По его словам, после запуска ГЭС в 2009 году из 120 МВт установленной мощности в энергосистему передавали только 90 МВт. Причиной стали устаревшие линии электропередачи и трансформаторы. Оставшиеся 30 МВт не использовались около 15 лет.

"Частный предприниматель не получил выгоды. Мы сами попросили его установить майнинг-ферму, чтобы он выкупал простаивающие мощности", - пояснил президент.

Согласно договоренности, инвестор должен окупить вложения за четыре-пять лет, после чего бесплатно передать объект государству. Два года уже прошли, и через два-три года майнинг-ферма полностью перейдет на баланс НЭСК.

Жапаров также сообщил, что компания Алексея Ширшова и его партнеры, помимо ранее озвученных 430 млн долларов, вложили дополнительные средства в модернизацию энергетической инфраструктуры.

В частности, на Курпсайской ГЭС установлены два автотрансформатора стоимостью 271,5 млн сомов, реконструирована подстанция "Камбар-Ата" за 318,8 млн сомов и заменены 36 километров линий электропередачи на сумму 125,2 млн сомов.

Общая стоимость этих работ, по словам президента, составила 715,5 млн сомов.

Благодаря модернизации с апреля по сентябрь ГЭС сможет передавать потребителям все 120 МВт, а в остальные месяцы из-за маловодья - 90 МВт.

Президент также заявил, что накопленную до 2020 года задолженность НЭСК в размере 137 млрд сомов планируется полностью погасить до конца 2026 года.

При этом Жапаров подчеркнул, что Ширшову запрещено вмешиваться в государственные закупки.

"Я сразу предупредил Ширшова: "Не думай, что сможешь продавать министерству дорогие детали, как раньше. Если начнешь такие действия, отправишься в тюрьму"", - отметил он.

По словам главы государства, в Кыргызстане действуют две майнинг-фермы: на Камбар-Ате и в Кемине. Последняя использует импортируемую из России и Казахстана электроэнергию. В зимний период при необходимости ее работу приостанавливают, направляя электроэнергию населению.

Разрешения на новые майнинг-фермы пока не выдаются из-за дефицита электроэнергии. Вернуться к этому вопросу власти намерены после строительства крупных ГЭС и обеспечения внутренних потребностей страны.