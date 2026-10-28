Тилек Усупов: "Работа профсоюзов Кыргызстана вышла на новый уровень"

Сегодня работа Федерации профсоюзов Кыргызстана вышла на совершенно новый качественный уровень. Об этом редакции VB.KG заявил советник председателя Профсоюза строителей Кыргызстана Тилек Усупов.

По его словам, недавно профсоюзы страны отметили дату своего создания, и эту праздничную веху движение встречает в процессе масштабных реформ.

"С приходом Президента Садыра Жапарова ситуация вокруг профсоюзного движения изменилась коренным образом. Закончилась эпоха бесхозяйственности и распродажи курортных объектов. Мы увидели жесткую политическую волю государства и реальную поддержку в наведении порядка", - подчеркнул Тилек Усупов.

Советник председателя рассказал, что благодаря этой поддержке в государственную и профсоюзную собственность удалось вернуть ранее незаконно отчужденные пансионаты, земли и детские лагеря по всей стране.

"Раньше эти объекты уходили за бесценок, а сейчас они снова работают на простых людей. Уже обновлены пансионат "Ысык-Ата" и детский центр "Улан", идет капитальный ремонт в здравницах "Жалал-Абад", "Голубой Иссык-Куль", "Жыргалан", "Джети-Огуз" и "Умай Эне". Наведение порядка позволили многократно увеличить доходы курортного сектора", - отметил спикер.

Тилек Усупов также напомнил, что ключевым приоритетом профсоюза строителей под руководством Элдияра Карачалова остаётся реальная правовая защита людей на рабочих местах.

"Наши граждане больше не беззащитны перед произволом, в том числе со стороны иностранных работодателей. Показательный случай произошел в июне 2026 года на стройке города Асман, где наша гражданка подверглась нападению со стороны иностранного сотрудника. Девушка осталась одна перед бедой, но наш профсоюз сразу взял ситуацию под контроль. Опираясь на Трудовой кодекс, мы добились того, чтобы компания выплатила ей полную компенсацию, а виновный понес наказание по закону", - рассказал советник.

По словам спикера, современный рынок труда требует и современных технологий, поэтому профсоюз строителей запустил в первого в КР ИИ-консультанта по трудовому праву - AiLin.

"Председатель нашего профсоюза Элдияр Карачалов всегда говорит, что рынок труда кардинально изменился, тысячи людей работают на субподрядах и в неформальном секторе. Юрист не может приехать на каждую стройку. Поэтому мы создали нейросеть AiLin. Она обучена на наших законах и бесплатно помогает рабочим прямо в смартфоне - на кыргызском, русском и английском языках", - пояснил Тилек Усупов.

Не менее важным направлением стала прямая экономическая поддержка трудящихся.

"Цифровизация должна приносить реальную пользу кошельку работника. По инициативе Элдияра Карачалова мы запускаем в тестовом режиме профсоюзный потребительский кооператив и мобильное приложение. Это позволит строителям объединять закупки и покупать продукты, спецодежду и инструменты со скидкой от 10% до 30% прямо от производителей", - добавил спикер.