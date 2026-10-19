Ислам Махачев приобрел элитную недвижимость в Караколе

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC Ислам Махачев стал владельцем элитной квартиры в Караколе. Спортсмен лично посетил строящийся жилой комплекс в Иссык-Кульской области, чтобы завершить сделку и оформить статус резидента. Объект расположен в живописной горной местности - всего в пяти минутах езды от горнолыжной базы.

Приобретенную недвижимость Махачев планирует использовать не только для семейного отдыха, но и для проведения тренировочных сборов. Уникальное расположение Каракола позволит чемпиону эффективно совмещать подготовку к боям со среднегорными тренировками и восстановлением.

Визит бойца в Кыргызстан начался 5 октября и получился крайне насыщенным. В рамках поездки Махачев принял участие в церемонии открытия спортивного комплекса "Бишкек Арена" и встретился с президентом страны Садыром Жапаровым. Кроме того, российский спортсмен впервые опробовал свои силы в кыргызской национальной конной игре кок-бору, после чего с юмором поинтересовался в социальных сетях, почему на поле не оказалось кыргызстанского бойца UFC Мыктыбека Оролбая.

Покупка недвижимости в Караколе стала ярким итогом поездки Махачева, закрепив его намерение регулярно возвращаться в Кыргызстан вместе с семьей.