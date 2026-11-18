В Бишкеке задержана руководитель туристической компании "Нур Умра Трэвел" по подозрению в мошенничестве при организации паломничества в Мекку. Более 100 кыргызстанцев не смогли вылететь из Ташкента для совершения умры. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, сотрудники милиции обнаружили в социальных сетях публикацию о кыргызстанцах, оказавшихся в затруднительном положении в международном аэропорту Ташкента.

В ходе проверки установлено, что паломники приобрели путевки у ОсОО "Нур Умра Трэвел". По предварительным данным, компания организовала поездку через Узбекистан без соответствующей регистрации граждан в приложении "Умра".

Кроме того, в распространенном видеообращении паломники сообщили, что руководитель турфирмы потребовала от каждого из них дополнительно по 100 долларов для продолжения поездки.

Выяснилось также, что ранее Духовное управление мусульман Кыргызстана составило в отношении компании два акта по фактам нарушений при организации паломнических поездок.

По данному факту Следственная служба УВД Октябрьского района Бишкека возбудила уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР.

В рамках расследования сотрудники милиции провели обыски по адресам, связанным с деятельностью компании. Изъяты доверенности, документы граждан, квитанции о денежных переводах и другие материалы, имеющие значение для уголовного дела.

По подозрению в совершении преступления задержана руководитель компании М. К., 1983 года рождения. Она водворена в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, круг пострадавших и размер причиненного материального ущерба.

ГУВД Бишкека призывает граждан проверять разрешительные документы туристических компаний, заключать официальные договоры и сохранять квитанции об оплате.

Пострадавших от действий компании просят обращаться в органы внутренних дел с соответствующими заявлениями.