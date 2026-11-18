В Бишкеке задержана 30-летняя подозреваемая в мошенничестве на 914 360 сомов. По данным милиции, она завладела деньгами под предлогом обмена сомов на китайские юани. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 17 октября 2026 года на улице Калык Акиева подозреваемая К. А. вошла в доверие к заявительнице Ж. А. и получила от нее деньги для обмена валюты. Однако взятые на себя обязательства не выполнила и скрылась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК КР.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемую К. А., 1996 года рождения. Она водворена в ИВС.

В настоящее время устанавливается ее возможная причастность еще к трем аналогичным преступлениям.

Милиция просит граждан, пострадавших от действий подозреваемой, обращаться по телефонам: 0 700 314 738, 0 703 532 353 или 102.

Расследование продолжается.