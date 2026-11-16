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Более 60 кыргызстанцев не могут продолжить паломничество в Мекку

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Министерство иностранных дел Кыргызстана принимает меры по урегулированию ситуации с кыргызстанцами, которые не смогли вылететь из международного аэропорта Ташкента в Саудовскую Аравию для совершения умры. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По её данным, по поручению МИД сотрудник Посольства Кыргызстана в Узбекистане оперативно выехал в аэропорт Ташкента, где встретился с более чем 60 гражданами КР.

В настоящее время министерство совместно с Национальным агентством по делам религий и межэтнических отношений при президенте Кыргызстана принимает меры по урегулированию ситуации с компанией, организовавшей паломническую поездку.

Напомним, ранее депутат Жогорку Кенеша Бурул Аманова сообщила, что 104 кыргызстанца с 12 ноября не могут вылететь из Ташкента в Саудовскую Аравию. По её словам, представители туристической компании "Нур Умра" потребовали от паломников дополнительно по 400 долларов, хотя ранее они уже внесли сверх стоимости поездки по 100 долларов.

Кроме того, Духовное управление мусульман Кыргызстана ранее сообщило о жалобах на деятельность компании "Нур Умра". По информации муфтията, компания отправляла паломников без регистрации в единой электронной системе "Умра".

МИД подчеркнул, что вопрос находится на контроле министерства. О результатах принимаемых мер будет сообщено дополнительно.


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URL: https://www.vb.kg/463142
Теги:
МИД, паломничество, Саудовская Аравия, Узбекистан, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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