Неделя перемен и неожиданных идей. Гороскоп с 16 по 22 ноября

Луна будет расти в течение всей недели, а в воскресенье, 22 ноября, Солнце переходит в зодиакальное созвездие Стрелец. Неделя эмоционально нестабильная. Резкость и непродуманность в действиях могут создавать проблемы в общении, приводя к противостоянию. Рассудительность и продуманность каждого шага помогут избежать проблем в общении. Порой мудрое молчание будет важнее громогласных и резких заявлений. Меркурий и Венера движутся прямо, а потому дела начнут продвигаться быстрее. Можно запускать проекты, регистрировать компании, заниматься поставкой товара и оформлением документов. Понедельник и вторник подходят для проведения продуманных экспериментов. Возникшие, в эти дни, идеи креативны и позволят при тщательно выстроенной стратегии достичь успеха. Дни благоприятны для запуска и продвижения онлайн сервисов. Стричь волосы и ногти не желательно. Среда и четверг - дни повышенной тревожности и ранимости. Поберегите свои чувства и чувства близких людей. Дни творческие, и можно заняться созданием дизайна, изменением интерьера а доме. Пятница, суббота и первая половина воскресенья подходят для решения срочных дел, поездок, покупок, но воздержитесь от споров. Можно посещать парикмахера, но косметологические процедуры не желательны. Вторая половина воскресенья благоприятна покупок, а также свиданий и вечеринок.

Овен - принимая полученные предложения за чистую монету, вы можете на эмоциях принять поспешные решения и, вместо доходов, получить убытки, а вместо выгодных покупок, оказаться обладателями вещей по завышенным ценам. Развлечения и вечеринки такое окажут значительную нагрузку на бюджет оставив после себя разочарования и испорченные отношения. Тщательно продумывая каждый шаг, вы заметите действительно стоящие предложения, которые сделает руководство или влиятельные люди, что принесёт не сказочные, но гарантированные доходы. Можно заняться оформлением документов.

Телец - вы можете преуспеть в развитии деловых отношений с зарубежными партнерами, а также в учёбе. Но, жаркие споры из-за пустяковой причины способны взорвать сложившееся спокойствие и порядок. Несговорчивость деловых партнёров, упрямство домочадцев будут нервировать, но позвольте им высказаться и продолжите разговор, когда эмоции утихнут. Продумав тщательно ответный ход и подумав о последствиях резких действий, вы выйдете сухими из воды, да и заручитесь поддержкой влиятельных людей. Выход найдётся даже в самой тупиковой ситуации, если не идти напролом.

Близнецы –принимая одни решения, противоречащие другим, вы создадите сложности на работе и озаботите домочадцев, втянув их в бессмысленные преобразования в доме. Реорганизация как дома, так и на работе окажется преждевременной и непродуманной. Вникнув в суть полученных советов, вы станете меньше суетиться и совершите ряд продуманных поездок, обратитесь за поддержкой к нужным людям. Общение с людьми издалека вернёт вам уверенность и поможет разобраться в жизни.

Рак - всеми способами избегая принятия решения, коллеги, деловые партнёры и даже близкие люди, будут подталкивать к решительным действиям, дабы в дальнейшем все ошибки списать на ваше самоуправство. Постарайтесь не втянуться в дела, которые будут навязывать окружающие. У вас будет предостаточно работы и на это можно ссылаться всякий раз, когда на вас попытаются взвалить чужие заботы. Придерживаясь текущей работы, вы сможете пополнить казну после недавних растрат.

Лев – домочадцы могут ополчиться на вас из-за постоянной занятости на работе, а руководство продолжит загружать новыми, порой ненужными, но срочными поручениями. Попытайтесь объяснить близким людям насколько вам сложно, дабы они хотя бы меньше критиковали вас. Аврал в работе прекратится также быстро, как и начался, и появится время для романтических встреч и вечеринок, которые вы можете провести с теми, кто в самую сложную минуту продолжил вас поддерживать.

Дева - деловые встречи, вечеринки и свидания могут пройти вовсе не так, как вам бы хотелось. Поступившись собственными планами, предав интересы семьи ради некоторых встреч или поездок, вы разочаруетесь, когда люди, ради которых вы сделали всё, просто не придут на встречу или отложат намеченных разговор. Домашние хлопоты рутинны и не интересны, но ваше участие в жизни дома просто необходимо, поскольку домочадцы без вашей помощи просто не справятся.

Весы – уже не раз обжигаясь на необдуманных покупках и сделках, вы все же решитесь на очередные траты. Исход окажется прежним, а потому придётся подсчитывать убытки. Постарайтесь вспомнить уроки прошлого, и вовремя остановиться, либо истратить меньше денег, чем хотелось. Советы от друзей, родственников и любимого человека предостерегут о возможных финансовых рисках и вразумят, а потому в суете повседневной жизни найдите время для общения или переписки.

Скорпион – как бы ни были интересны ваши идеи или предложения, деловые партнёры и домочадцы найдут изъяны. Выставив на всеобщее обсуждение недостатки ваших предложений или действий, они примутся критиковать вас, задев за самолюбие. Воздержитесь от обсуждения договоров, судьбы отношений. Позаботьтесь о сохранности денег, вложив их в дело, либо совершив покупки, сделки с недвижимостью. Пока все заняты обсуждением свежих сплетен, вы пополните казну.

Стрелец – работы меньше не станет, как бы вы не старались, а потому, несмотря на сроки которые от вас требуют, не переутомляйтесь. Усталость может стать причиной недомогания, либо травм, а работа не будет стоить таких жертв. Вовремя делая перерывы и не забывая о своевременном питании, вы избежите ухудшения здоровья и сможете направиться в поездки, побывать на вечеринках или свидании. Отказавшись от встреч или свиданий, вы многое потеряете.

Козерог - великое множество идей будут порождать сослуживцы, принимать по ним решения, а затем сами же их отменять. Сумбур возникнет и в личных отношениях. Виной тому станет неудачная шутка или запущенный слух. Подождите пока утихнет шумиха и затем принимайте решения. Сгоряча можно разрушить хорошее сотрудничество и обидеть любимого человека. Молчаливое наблюдение за происходящим сбережёт от конфликтов. Пока все вокруг спорят, приводите в порядок финансы, совершайте покупки.

Водолей – бюрократические проволочки и придирчивость могут застопорить оформление документов, усложнить получение необходимых разрешений для бизнеса и отразиться на карьерном росте. Спорить не только бесполезно, но ещё и вредно, поскольку обидевшись на вас, люди, от которых зависит принятие решения, начнут специально вставлять палки в колёса. Дождитесь пока настроение власть имущих изменится. Полезными советами поделятся коллеги и друзья. Они войдут в ваше положение и помогут.

Рыбы – перескакивая с одних дел на другие, пребывая постоянно в суете из-за поездок и встреч, вы можете часто попадать в курьёзные, но неприятные истории. Остерегайте происшествий на дорогах и внимательно читайте документы, а также сообщения. Допущенные ошибки разозлят людей, получивших ваши послания. Важным окажется разговор с влиятельным человеком. Решится судьба вашей карьеры и могут быть получены необходимые документы.

Астролог Андрей Рязанцев