Юная каратистка из Бишкека завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира

С 9 по 15 ноября 2026 года в турецкой Анталье прошел масштабный 15-й Чемпионат мира по каратэ сётокан (15th SKIF World Championship). Престижный турнир под эгидой Всемирной федерации каратэ-до Сётокан (SKIF) объединил более тысячи спортсменов из 48 стран мира.

Масштабное мировое первенство охватило все возрастные категории: на татами соревновались не только взрослые атлеты и мастера, но и юношеские составы.

В возрастной категории среди юношей в составе сборной Кыргызстана блестяще выступила ученица 4-го класса столичной средней школы № 73 Адеми Мундузбекова, завоевавшая почетное третье место на мировом первенстве.

Для юной спортсменки каратэ - это не просто спорт, а важная часть жизни и путь к самосовершенствованию. Напряженные тренировки под руководством опытных наставников помогли ей проявить характер на международной арене и войти в число призеров соревнований такого высокого уровня.

В этот радостный день семья Адеми выражает огромную и искреннюю благодарность тренерскому штабу - ее личному наставнику Асылбеку Пазылову и главному тренеру Федерации SKIF в Кыргызстане Иннокентию Николаевичу Ану за колоссальный труд, профессионализм и воспитание чемпионского духа.

Особую признательность родные адресуют дедушке юной каратистки - Мундузбеку, чья неизменная поддержка, забота и вера в успехи внучки стали надежной опорой на пути к этой важной победе.

Успех на чемпионате мира в Анталье стал для Адеми мощным стимулом для дальнейшего роста. Впереди у юной спортсменки новые цели, упорные тренировки и стремление покорять новые вершины в мире боевых искусств.