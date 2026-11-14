В Бишкеке предложили стать миллионером за три часа

Стать миллионером к перерыву, а миллиардером к концу форума. Такое необычное пожелание прозвучало на Franchise 2026 в Бишкеке, где предпринимателям предложили познакомиться с готовыми бизнес-моделями и найти потенциальных партнёров.

"Те, кто досидят до перерыва, пусть станут миллионерами. А те, кто досидят второй блок, пусть станут миллиардерами!" - пошутил Кайрат Мусаев, ведущий форума, ринг-анонсер и концертный директор, занимающийся организацией музыкальных проектов.

13 ноября в Бишкеке прошёл четвёртый форум франчайзинга. Его программа предусматривала презентации 20 франшиз, причём каждому основателю отводилось всего пять минут, чтобы заинтересовать аудиторию своим предложением.

Открывая мероприятие, председатель Кыргызской ассоциации франчайзинга Сайкал Асылбекова рассказала о развитии этого направления предпринимательства в стране.

По её словам, за годы работы команды в Кыргызстане было запущено более 60 брендов, которые в совокупности открыли свыше 700 франчайзинговых точек.

Особое внимание Асылбекова уделила перспективам продвижения отечественных компаний на международные рынки.

"Мы должны обращать внимание не только на импорт иностранных брендов, которые приносят в нашу страну новые технологии, высокие стандарты качества и знания, но и на экспорт наших кыргызстанских брендов на международный рынок", - подчеркнула она.

Глава ассоциации отметила, что франчайзинг открывает возможности для расширения бизнеса как внутри страны, так и за её пределами. При этом иностранные компании привносят новые технологии и управленческий опыт, а кыргызстанские предприниматели получают возможность развивать собственные сети.

"За три с половиной часа вы увидите 20 классных франшиз, которые имеют смелость выйти и презентовать себя за пять минут", - сказала Асылбекова.

После презентаций участники могли лично пообщаться с представителями компаний, узнать условия сотрудничества и договориться об экскурсиях на предприятия. Такой формат позволял перейти от знакомства с бизнес-идеей к обсуждению конкретных предложений.

Продолжая программу, Кайрат Мусаев задал вопрос, который волнует многих начинающих предпринимателей:

"Что лучше: создавать бизнес с нуля или воспользоваться уже проверенной бизнес-моделью?"

Он обратил внимание на сложности, возникающие при открытии собственного дела: поиск клиентов, формирование команды, организация рабочих процессов и обеспечение устойчивости компании.

"Но действительно ли франшиза - это короткий путь к успеху? Какие преимущества она даёт и на что важно обратить внимание при её выборе?" - продолжил ведущий, представляя следующего спикера.

Эти вопросы стали отправной точкой для дальнейшего разговора о возможностях и рисках франчайзинга.

Форум объединил тех, кто уже создал работающий бизнес, и тех, кто ищет возможность начать собственное дело. Одни пришли представить свои проекты, другие - оценить предложения и найти подходящую модель сотрудничества.

И хотя пожелание стать миллионерами и миллиардерами прозвучало в шутку, участникам предстояло обсудить вполне серьёзные вопросы: во что инвестировать, кому доверять и как превратить готовую бизнес-модель в успешное предприятие.