Автомастер Роман Багиров о редких поломках и любви к культовым автомобилям

Почему некоторые автомобили превращаются для механиков в настоящую загадку, можно ли определить поломку по звуку двигателя и что заставляет владельцев вкладывать в старые машины больше их рыночной стоимости? Об этом корреспондент "Вечернего Бишкека" поговорила с автомастером Романом Багировым, для которого детское увлечение автомобилями со временем стало профессией. При этом его интерес к технике не ограничивается автомобилями: Роман также увлекается мотоциклами и байкерской культурой.

- Роман Мехтиевич, расскажите, как вы пришли в профессию. У вас профильное образование?

- Нет, по образованию я экономист. Автомобили изначально были моим увлечением. Постепенно стал глубже изучать их устройство, разбираться в неисправностях, осваивать диагностику и ремонт. Со временем хобби превратилось в профессию.

Сегодня мы занимаемся диагностикой, автомобильной электроникой, ремонтом топливных систем и механических узлов. А для души иногда восстанавливаем автомобили, которые сейчас называют современной классикой.

- Какие автомобили относятся к современной классике?

- В основном это машины 90-х годов выпуска. Сейчас они постепенно переходят в категорию современной классики. В Кыргызстане особенно любят Mercedes-Benz и BMW. Есть поклонники Audi, даже отдельные клубы любителей этой марки. Раньше я работал и с более старыми автомобилями, в том числе с легендарными "Запорожцами". Однако возвращение таких машин к жизни требует немало времени, терпения и финансовых вложений.

- Помните самый сложный автомобиль, который вам удалось вернуть к жизни?

- Таких случаев было немало. Но особенно запомнилась Audi V8 с двигателем объёмом 4,2 литра. Владелец рассказал, что машина неожиданно остановилась во время движения при переключении передач.

Мы почти месяц пытались выяснить причину. Самое сложное заключалось в том, что технической литературы по этой модели практически не было. Пришлось зарегистрироваться в двух российских клубах любителей таких автомобилей, общаться с владельцами, искать информацию.

Мы даже нашли вторую такую же машину и снимали с неё детали, чтобы проверить разные версии.

- И в чём оказалась причина?

- В маленьком штифте, который выпал из маховика. Именно по нему датчик считывал обороты двигателя. Представляете, почти месяц поисков, огромное количество проделанной работы, а виновата такая небольшая деталь.

- Бывает, что другие автомастерские отказываются от ремонта, а вы всё-таки находите решение?

- Постоянно. Можно сказать, мы как раз специализируемся на сложных случаях. Иногда диагностика требует очень много времени. Мастерским, которые занимаются быстрым ремонтом, такая работа не всегда интересна с финансовой точки зрения.

Мы готовы браться за подобные задачи, если условия устраивают и нас, и владельца автомобиля.

- А можете по звуку двигателя определить неисправность, даже не открывая капот?

- Это очень сложный вопрос. Конечно, бывают характерные звуки, по которым можно предположить определённую неисправность. Но звук часто обманчив. В первую очередь нужно доверять приборам. Сегодня есть компьютерная диагностика, специальные камеры, с помощью которых можно осматривать труднодоступные места.

Без диагностики это всё равно что прийти к врачу и сказать: вчера у меня болело сердце, сделайте так, чтобы завтра оно уже никогда не болело. Наугад такие проблемы не решаются.

- С чего вы обычно начинаете диагностику автомобиля?

- С разговора с владельцем. Мне важно понять, как всё произошло, что человек делал перед появлением неисправности, как эксплуатирует автомобиль.

Иногда спрашиваю даже, что он делал с самого утра. Люди удивляются, зачем мне такие подробности. Но у каждого водителя свои привычки, свой стиль вождения. И порой именно разговор помогает понять, где искать причину.

- Случалось ли, что обычная, на первый взгляд, поломка превращалась в настоящую техническую загадку?

- Очень часто. Поэтому я никогда не тороплюсь делать выводы. На первый взгляд проблема может казаться простой, а в процессе выясняется, что всё гораздо сложнее.

Нужно учитывать множество факторов, анализировать информацию, проверять разные версии. Иногда самая незначительная деталь оказывается ключом к решению.

- А какие самые необычные находки попадались вам во время ремонта?

- Помню времена, когда в Кыргызстан массово пригоняли автомобили из Германии. Однажды мы нашли в одной из машин мобильный телефон.

Сейчас этим никого не удивишь, а тогда сотовый телефон был дорогой вещью, практически предметом роскоши.

- И что вы сделали с находкой?

- Ничего особенного. Телефон не работал в нашей мобильной сети, поэтому так и остался сувениром. Но сам случай запомнился.

- Есть владельцы, которые настолько любят свои автомобили, что готовы потратить на ремонт больше, чем стоит сама машина?

- Конечно. У меня сейчас около десяти таких клиентов. Они владеют автомобилями, которые относятся к современной классике, и совершенно не собираются с ними расставаться. В основном это Mercedes-Benz и BMW.

Я отношусь к таким людям с большим уважением. Нужно действительно иметь мужество, терпение и желание, чтобы вкладывать столько сил и средств в восстановление старого автомобиля.

- Какой автомобиль вы считаете самым надёжным, а какой доставляет автомеханикам больше всего хлопот?

- Я считаю, что хороший автомобиль - это новый автомобиль. А больше всего проблем доставляет машина в запущенном состоянии. Причём совершенно неважно, какой она марки. Можно потратить целую жизнь, но так и не восстановить автомобиль полностью.

- Вам приходилось исправлять ошибки других автомехаников?

- Конечно, приходилось. Но я не люблю критиковать коллег. Мы все люди, никто не идеален, каждый может допустить ошибку. Если вижу, что что-то сделано неправильно, стараюсь объяснить владельцу, как лучше поступить.

Другое дело, когда сталкиваешься с откровенной халтурой. Здесь уже нужно говорить прямо. Люди должны понимать, что происходит с их автомобилем, какие работы выполняются и за что они платят. Обманывать клиентов недопустимо.

- А какой случай особенно запомнился?

- Однажды после обслуживания автомобиля другим мастером внутри двигателя остался посторонний предмет. Впоследствии он стал мешать нормальной работе двигателя.

Пришлось извлекать его. К счастью, серьёзных повреждений не произошло. Всё закончилось благополучно.

- Вы упомянули, что занимаетесь восстановлением старых автомобилей. Откуда такая любовь к ретромашинам?

- Это от моего дедушки. Он очень любил автомобили и с детства привил мне этот интерес. Когда дедушка был ещё жив, у меня был горбатый "Запорожец", 1959 года выпуска. Я восстанавливал его для себя.

Машину удалось практически полностью привести в порядок. Единственное, чего не хватало, это оригинального заводского руля. Найти его было невероятно сложно.

- Что самое трудное в реставрации ретроавтомобилей?

- Поиск сохранившихся оригинальных запчастей. Это настоящая проблема. Представьте, вы нашли нужный бампер, но от времени он покрылся ржавчиной. Чтобы вернуть ему первоначальный вид, нужно пройти все этапы восстановления, включая гальваническую обработку.

Самостоятельно выполнить такую работу практически невозможно. Приходится обращаться к узким специалистам, иногда даже на предприятия, где есть соответствующее оборудование. Реставрация ретроавтомобиля требует огромного терпения.

- А что стало с вашим "Запорожцем"?

- После первого у меня был ещё один, 1960 года выпуска. Но потом я поменял работу, свободного времени стало меньше, и заниматься реставрацией уже не получалось. Последний "Запорожец" пришлось продать.

Позже я приобрёл ещё один хорошо сохранившийся автомобиль, но уже для перепродажи. Он был в хорошем состоянии и не нуждался в восстановлении.

- Как вы считаете, почему люди так привязываются к старым автомобилям?

- Думаю, здесь многое зависит от самого человека. Есть люди, которые любят определённую марку, определённую модель и не хотят с ней расставаться.

Они готовы искать запчасти, тратить время и деньги, лишь бы сохранить свой автомобиль. Это увлечение, которое требует серьёзного отношения.

- Если бы вы могли дать всем автомобилистам Кыргызстана только один совет, который убережёт их от дорогостоящего ремонта, что бы вы сказали?

- Нужно своевременно обслуживать автомобиль и не жалеть на это времени и денег. Если вовремя проводить техническое обслуживание, машина будет служить так, как положено. Это самое главное правило. Чем больше запускаете состояние автомобиля, тем дороже впоследствии обходится ремонт.

- А как обычному автомобилисту найти надёжного мастера и не ошибиться с выбором?

- Сейчас для этого есть много возможностей. Можно прочитать отзывы о мастерской, послушать рекомендации знакомых. Но иногда всё равно приходится проверять на собственном опыте.

Даже мы, автомеханики, не являемся специалистами абсолютно во всех направлениях. Поэтому тоже обращаемся к другим мастерам.

Иногда ошибаемся в выборе, иногда находим действительно хороших специалистов. Потом продолжаем к ним обращаться, сотрудничаем и даже дружим.