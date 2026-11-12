Садыр Жапаров предупредил о возможном конфликте между кыргызами и узбеками

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о поступившей ему информации относительно возможной подготовки межнационального конфликта между кыргызами и узбеками на юге страны с целью срыва предстоящих выборов.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые кыргызстанцы!

Недавно из ряда источников мне поступила информация.

Недобросовестные политики с дурными намерениями, которые "держат камень за пазухой", обсуждают планы по разжиганию межнационального конфликта между узбеками и кыргызами на юге страны до выборов, чтобы спровоцировать беспорядки и сорвать проведение голосования.

Пока они лишь говорят об этом. Однако существует вероятность, что эти провокационные замыслы могут воплотиться в жизнь.

Дело в том, что для разжигания конфликта между узбеками и кыргызами достаточно распространить различные ложные слухи, играющие на чувствах людей и задевающие их национальную гордость, чтобы спровоцировать конфликт на пустом месте.

Мы уже дважды пережили подобное - в 1990 и 2010 годах. В результате этих двух столкновений погибли многие мирные граждане - как узбеки, так и кыргызы.

При этом даже близкие организаторов тех конфликтов не понесли никаких последствий.

Они сталкивают людей между собой, провоцируют их на взаимную вражду, а сами остаются в стороне и наблюдают за происходящим с удовлетворением.

Им нужна только власть. Обманутыми и пострадавшими в итоге всегда остаются простые люди.

Более того, именно дети из простых семей на пожизненные сроки отправились в тюрьму из-за последствий этих событий.

Поэтому, уважаемые соотечественники, обращаюсь к каждому из вас: независимо от того, узбек вы или кыргыз, не поддавайтесь никаким провокационным высказываниям и не позволяйте втянуть себя в конфликт.

Не поддавайтесь провокационным призывам тех, кто преследует корыстные цели.

Особенно обращаюсь к узбекским и кыргызским аксакалам и представителям старшего поколения, которые пережили оба этих конфликта.

Предупреждайте нынешнюю горячую молодежь в возрасте 20–25 лет, которая не видела тех событий, о том, какими трагическими могут быть последствия межнациональных столкновений.

Не позволяйте молодым людям, не знающим, что такое межнациональный конфликт, становиться марионетками в руках провокаторов с нечистыми помыслами, которые жаждут лишь власти.

Я говорю об этом не из страха. Я предупреждаю, чтобы мы могли предотвратить подобное развитие событий.

Сегодня мы уже не то слабое государство, каким оно было в 1990 и 2010 годах. Если вдруг возникнет конфликт, у государства достаточно сил и возможностей, чтобы пресечь его в течение одного-двух дней.

Однако, к сожалению, в таком случае неизбежно будут пострадавшие. Поэтому подобная трагедия не нужна никому.

Если кто-либо распространяет провокационные высказывания или приступает к провокационным действиям, незамедлительно сообщайте об этом в территориальные подразделения ГКНБ, МВД или органы местной власти.

Мы должны незамедлительно пресекать подобные действия провокаторов, независимо от их национальности, чтобы не допустить их последствий для мирных жителей и не дать пострадать невинным людям!

Уважаемые соотечественники, как гласит народная мудрость: "Где согласие - там и благополучие".

Давайте жить в согласии и единстве, ведь только так мы сможем развиваться и процветать.

Только сохраняя единство, мы сможем противостоять любым провокаторам и не позволим им воплотить в жизнь свои коварные замыслы. Давайте знать цену единству и миру, беречь и сохранять их.

Да, мы прекрасно понимаем ситуацию. Когда люди не пошли на поводу провокаций вокруг темы Китая, они начали вынашивать планы разделить два братских народа - узбеков и кыргызов - и столкнуть их между собой. Среди наших недоброжелательных политиков есть те, кто больше всего опасается завершения строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Ни в коем случае не поддавайтесь на их провокации! Это люди недальновидные, ограниченные в мышлении и низкие в своих намерениях.

Даст Бог, после завершения строительства указанной железной дороги перед Кыргызстаном на сотни лет откроются широкие перспективы и счастливое будущее.

А недобросовестным политикам с дурными намерениями, которые "держат камень за пазухой" и занимаются провокациями, хочу напомнить: "Не думайте, что ваши действия останутся незамеченными!".

Раньше говорили, что "Плохое дело узнается через сорок лет", а сегодня оно раскрывается за 40 минут.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов являются профессионалами и патриотами. Они хорошо понимают последствия провокационных действий. Кроме того, у них имеются широкие технические возможности.

По всей стране работают десятки тысяч видеокамер.

Сегодня мы живем в безопасной стране. И впредь, ради обеспечения безопасности и сохранения спокойствия народа, мы будем принимать строгие меры в отношении тех, кто разобщает людей.

И когда соответствующие органы будут привлекать вас к ответственности, не кричите, сидя за решеткой: "Я совершенно чист, меня арестовали исключительно по политическим мотивам, меня несправедливо судят".

Пока не поздно, одумайтесь и прекратите свои противоправные действия!

Кыргызстану и всему народу Кыргызстана нужны только мир и стабильность!

Народ еще не забыл, как на протяжении 30 лет мы не могли выбраться из хаоса и в итоге погрязли в трясине. Лишь сейчас мы выбрались из нее и начали уверенно двигаться вперед.

Не создавайте препятствий! Измените свое сознание!",- говорится в сообщении президента.