В Бишкеке разработали приложение для владельцев домашних животных

В Бишкеке молодые разработчики представили стартап Collie, который объединит услуги для владельцев домашних животных на одной цифровой платформе. С помощью мобильного приложения пользователи смогут находить ветеринарные клиники, груминг-салоны, кинологов и специалистов по уходу за питомцами.

Об этом корреспонденту "Вечернего Бишкека" рассказала студентка Инновационного колледжа Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), одна из разработчиц проекта Алия Эльдияр, во время форума "Зелёная энергетика Кыргызской Республики: развитие науки, инноваций и инвестиций", состоявшегося 10 ноября в Бишкеке.

По её словам, приложение разрабатывается в рамках итогового учебного проекта. Его основная цель заключается в том, чтобы владельцы домашних животных могли находить необходимые услуги в одном месте.

"Если владелец не может самостоятельно ухаживать за питомцем или вынужден уехать из города, он сможет нанять специалиста, который будет выгуливать животное и присматривать за ним. При этом хозяин сможет получать отчёты о том, чем занимается его питомец и где он находится", - рассказала Алия.

В приложении планируется объединить услуги грумеров, ветеринарных клиник, кинологов, а также специалистов по выгулу и временному присмотру за животными.

Перед разработкой проекта команда изучила рынок соответствующих услуг в Бишкеке. Студенты посетили груминг-салоны и гостиницы для животных, провели интервью с их представителями и выяснили, с какими трудностями сталкиваются предприниматели.

"В Бишкеке насчитывается более 100 груминг-салонов. Мы посещали их и проводили интервью. Также общались с представителями гостиниц для животных. Они заинтересовались нашим предложением, поскольку одна из их проблем заключается в том, что потенциальные клиенты не знают, где они находятся и как к ним записаться", - отметила разработчица.

По словам Алии, приложение будет полезно не только владельцам домашних животных, но и предпринимателям, предоставляющим соответствующие услуги. Благодаря цифровой платформе они смогут привлекать новых клиентов и упростить процесс записи.

На сегодняшний день команда уже разработала минимально жизнеспособную версию приложения (MVP). Во время презентации участники форума могли ознакомиться с проектом, отсканировав QR-код.

Бюджет стартапа составляет 500 долларов. Официальный запуск мобильного приложения запланирован на март 2027 года.

Разработчики надеются, что Collie станет удобной площадкой, которая объединит владельцев домашних животных и специалистов по уходу за ними, сделав необходимые услуги более доступными.