В Караколе ученый Михаил Федоров представил новую парадигму развития Земли

В Иссык-Кульском государственном университете имени К. Тыныстанова состоялась гостевая лекция известного ученого, члена Высшего Консультативного совета Ассамблеи народов Мира, доктора геолого-минералогических и экономических наук, профессора Михаила Федорова, посвященная новой парадигме познания законов жизни. Мероприятие собрало преподавателей, студентов и экспертов, а открыл встречу заведующий кафедрой физики и инженерных технологий, кандидат технических наук, доцент Д.К. Аканов.

В центре внимания лектора оказалась периодичность и закономерная повторяемость процессов в живой и неживой природе, которая пронизывает все уровни организации материи. Развивая эту мысль, докладчик подробно остановился на том, как фундаментальные законы цикличности определяют эволюцию планетарных систем от зарождения элементов до глобального развития человечества. "Периодичность - цикличность, закономерная повторяемость - элементов строения, функционирования и развития различных систем живой и неживой природы является ключом к выявлению главных закономерностей и прогноза развития жизни на Земле, в том числе человечества", - отметил он.

Ученый обратил внимание на то, что из всех периодических феноменов за всю историю человечества наиболее полно разработан лишь закон Д.И. Менделеева. Разъясняя универсальность этого принципа, докладчик подчеркнул его прямую связь со структурой материи и современными технологическими достижениями. "Свойства простых тел периодически повторяются в зависимости от атомного веса", - пояснил он, добавив, что это связано с внутренней структурой атомов и что с использованием этого закона в настоящее время осуществляется технологический прогресс в различных областях народного хозяйства.

Рассказывая о собственных исследованиях, лектор подробно остановился на геологической истории Земли и открытых им закономерностях. Описывая процесс формирования минеральных ресурсов и тектонических структур, докладчик связал их со всеобщими законами развития литосферы. "Исследования при написании докторской диссертации по развитию бокситоносности Урала позволили мне выявить важную закономерность, связанную с периодичностью бокситообразования, совпадающую по периодам с периодической системой Д.И. Менделеева", - подчеркнул он. Анализируя эволюцию земной коры, он добавил: "Процессы горообразования и вулканизма также происходят с определённой периодичностью".

Характеризуя масштабы и скорость этих тектонических процессов, ученый отметил их глубинную математическую основу и колоссальную временную протяженность. Описывая преобразование облика планеты на протяжении миллиардов лет, лектор показал, как менялся ритм геологических эпох. "При этом следует заметить, что такая периодичность подчиняется логнормальному закону распределения, что означает ускорение по геометрической прогрессии", - пояснил он. Описывая формирование рельефа, он добавил: "Так сформировался почти за 4 миллиарда лет современный рельеф Земли. Если первые формы складчатости формировались с промежутками в миллиарды лет, то последние горные системы - в сотни и десятки миллионов лет. Каждый цикл преображает лицо планеты".

Переходя к появлению второй сферы Земли, лектор подробно описал зарождение и дальнейшую стремительную эволюцию живого вещества на нашей планете. Освещая этапы биологического прогресса от простейших организмов до появления человека, докладчик подчеркнул неуклонное нарастание темпов развития. "Дав пристанище воде, земная кора поселяет на себя и в себе живое вещество, вторую сферу Земли - биосферу, в виде растительных и животных сообществ, биоценозов и т.д.", - указал он. О темпах биологической эволюции он добавил: "И опять, как и в случае с земной корой, продолжительность становления фаз сокращается в геометрической прогрессии от фазы к фазе. Если первые одноклеточные организмы появились на Земле 4 миллиарда лет назад, то многоклеточные только через 2 миллиарда лет, а далее с ускорением за полмиллиарда лет: скелетные, первые земноводные, первые пресмыкающиеся и, наконец, первые млекопитающие с нарастающей скоростью, вплоть до протолюдей, которые появились 7,8 миллиона лет назад". О рождении ноосферы он отметил: "Эволюция биосферы ускоряется, подготавливая почву для возникновения новой, третьей высшей оболочки планетарной конструкции - мыслительной оболочки Земли - ноосферы".

Говоря о становлении мыслительной оболочки, лектор проанализировал стремительный скачок человеческой культуры, технологий и коммуникаций. Подчеркивая рекордное сокращение временных интервалов между ключевыми вехами человеческой цивилизации, докладчик указал на неизбежность глубоких кризисов на каждом этапе перестройки планетарных систем. "И вновь, как прежде в земной коре и биосфере, переход от фазы к фазе идет с нарастающим ускорением: после появления людей до освоения ими речи прошло 5 миллионов лет, а письменность появилась через 2 миллиона лет, то есть 3,5–3,0 тысячи лет назад, далее радио-телевидение, а современные телекоммуникационные технологии - всего лишь через десятилетия", - пояснил он. О кризисных этапах развития он добавил: "Каждая фаза развития сфер Земли заканчивалась не только высокой скоростью изменений, но и деградацией. В случае с биосферой, например, почти полным исчезновением определенных видов животных и растений в разные периоды времени".

Охарактеризовав взаимодействие планетарных оболочек, ученый раскрыл сложный механизм непрерывного обмена и преемственности между ними. Описывая единую кровеносную систему Земли, лектор показал, как каждая новая сфера одновременно опирается на фундамент предыдущей и трансформирует его. "Развиваясь одна на другой, планетарные сферы и сейчас живут, взаимодействуя единой кровеносной системой: земля, воздух, вода, огонь... Каждая из сфер и при рождении, и при жизни опирается на предыдущую и питается ею, а предыдущие терпят разрушение от всех последующих", - резюмировал он.

Переходя к современным глобальным угрозам, лектор привлек особое внимание аудитории к тревожным тенденциям антропогенного характера и их разрушительным последствиям для экосистемы планеты. Опираясь на авторитетные научные расчеты и данные ведущих исследовательских центров, докладчик обрисовал мрачные перспективы водного дефицита, климатических изменений и деградации почвенного покрова. "Изменения, которые затронули вышеописанные сферы Земли, коснулись и человечества. За последние 50 лет на планете уничтожено 70% лесов, по расчетам ученых Массачусетского технологического института, к 2050 году 5 миллиардов человек будут испытывать дефицит воды", - сообщил он. О состоянии почв и ледников он добавил: "Уже в настоящее время наблюдается эрозия почв, 40% земель деградировано, уменьшение слоя чернозема с 37 до 2 метров, опустынивание, таяние ледников. Ученые рассчитали, что к 2050 году 50% ледников Тянь-Шаня исчезнет, что отразится не только на дефиците воды, но и энергетики, сельского хозяйства и т.д.".

Говоря о перспективах на основе выявленных законов, лектор подчеркнул, что универсальный характер цикличности открывает уникальные возможности для научного предвидения и точного моделирования будущего. Обобщая результаты многолетних исследований, докладчик заявил о высокой степени достоверности долгосрочных прогнозов развития биосферы и ноосферы. "С учетом того факта, что не только земная кора, но и биосфера, и ноосфера, как показано в представленном исследовании, развиваются с такой же периодичностью, как и химические элементы таблицы Д.И. Менделеева, есть все основания для прогноза развития биосферы и ноосферы с высокой степенью достоверности", - отметил он.

В подтверждение своих слов он привел мнение зарубежного эксперта, рассматривающего масштабные перспективы выхода земной цивилизации за пределы родной планеты. Развивая мысль о цивилизационном выборе человечества, докладчик сослался на выводы известного космолога о судьбе разумной жизни во Вселенной. "Так, например, говоря о развитии человечества на Земле, Энтони Агирре, космолог из Калифорнийского университета в Санта-Крус, сделал вывод: мы стоим у развилки, за которой по сути - в зависимости от того, как пойдут дела в ближайшие сто лет, - думаю, либо цивилизация, а возможно и вся жизнь на Земле уничтожат себя, либо, если этого не случится, мы, скорее всего, сумеем добраться до ближних планет, затем дальних планет и распространиться по Галактике", - пояснил он.

Завершая свое выступление, Михаил Федоров подвел ключевой итог встречи, объединив вопросы технологического прогресса, планетарной эволюции и ответственности разума за будущее земной цивилизации. Обращаясь к аудитории, ученый подчеркнул, что наступившая эпоха ставит перед человечеством принципиально новые цивилизационные задачи. "Со второй половины 1990-х годов интеллектуальная атмосфера решительно изменилась. "Ноосферизация" космоса - только вопрос времени. Способен ли разум справиться с продолжающимся ростом технологического потенциала, успеет ли земная цивилизация достичь такого уровня зрелости, какой достаточен для выхода на космический уровень - это главный вопрос времени, и от скорости его решения зависит наш завтрашний день", - резюмировал Михаил Федоров.