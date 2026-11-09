В горах Ала-Арчи продолжаются поиски 14-летнего Амира Кунакунова

В природном парке "Ала-Арча" и прилегающих районах развернута масштабная поисково-спасательная операция. Вторые сутки ищут 14-летнего Амира Кунакунова, который перестал выходить на связь в четверг, 7 ноября.

По информации близких, в тот день около 07:00 подросток ушел из дома, намереваясь принять участие в горном забеге. Организаторы не допустили его к состязаниям из-за несовершеннолетия, после чего он самостоятельно направился в сторону ущелья Адыгене.

Днем очевидцы заметили юношу около 14:00 на стоянке "Электро". Поздним вечером, примерно в 19:00–20:00, он сумел дозвониться до службы спасения и сообщил, что потерял дорогу. После этого мобильная связь с ним оборвалась.

К поискам незамедлительно подключились профессиональные спасатели и альпинисты. В ходе поисковых мероприятий был обнаружен рюкзак пропавшего. Кроме того, по данным оперативных служб, 8 ноября в 05:05 мобильный телефон юноши зафиксировал кратковременный сигнал в селе Восток Аламудунского района, после чего следы затерялись.

Ситуация находится на особом контроле руководства страны. Руководитель Службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков сообщил, что председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев провел экстренное совещание, по итогам которого поручил задействовать в поисковой операции вертолет. К поисковой группе также присоединяются волонтеры с дронами. На месте работает созданная дополнительная группа во главе с министром чрезвычайных ситуаций.

Приметы разыскиваемого: был одет в красную куртку (предположительно, мог сменить ее на темную), черную безрукавку и фиолетовую шапку. При себе имел смартфон Redmi 11 с потертым экраном в разноцветном чехле.

Органы внутренних дел и родственники просят всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном местонахождении Амира, сообщить в экстренную службу 112 или связаться с близкими пропавшего.