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В Кыргызстане обсудили проблемы фермеров и обеспечение скота кормами

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В Кыргызстане предложения фермеров и специалистов отрасли учтут при разработке плана мероприятий по развитию животноводства и кормовой базы на 2026–2030 годы. Соответствующие вопросы обсудили на совещании в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в совещании, организованном в рамках мероприятий "1000 дней", приняли участие более 100 человек, включая фермеров, предпринимателей, ветеринаров, специалистов по искусственному осеменению и учёных.

Участники рассмотрели вопросы увеличения поголовья и улучшения качества скота, обеспечения хозяйств кормами, повышения качества ветеринарного обслуживания и решения проблем фермеров.

В ходе обсуждения представители отрасли представили предложения по развитию животноводства на ближайшие годы. Они будут учтены при подготовке плана мероприятий на 2026–2030 годы.

Министерство также приглашает фермеров и других представителей отрасли направлять свои предложения по короткому номеру 1210.


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URL: https://www.vb.kg/462901
Теги:
Минсельхоз, мясо, Кыргызстан, фермеры
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