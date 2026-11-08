В Кыргызстане обсудили проблемы фермеров и обеспечение скота кормами

В Кыргызстане предложения фермеров и специалистов отрасли учтут при разработке плана мероприятий по развитию животноводства и кормовой базы на 2026–2030 годы. Соответствующие вопросы обсудили на совещании в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в совещании, организованном в рамках мероприятий "1000 дней", приняли участие более 100 человек, включая фермеров, предпринимателей, ветеринаров, специалистов по искусственному осеменению и учёных.

Участники рассмотрели вопросы увеличения поголовья и улучшения качества скота, обеспечения хозяйств кормами, повышения качества ветеринарного обслуживания и решения проблем фермеров.

В ходе обсуждения представители отрасли представили предложения по развитию животноводства на ближайшие годы. Они будут учтены при подготовке плана мероприятий на 2026–2030 годы.

Министерство также приглашает фермеров и других представителей отрасли направлять свои предложения по короткому номеру 1210.