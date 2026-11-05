Как Кыргызстан намерен бороться с монополиями и завышением цен

Кыргызстан готовится принять международное заседание антимонопольных ведомств стран СНГ. Какие изменения происходят в сфере защиты конкуренции, как государство контролирует стоимость социально значимых товаров и почему особое внимание уделяется маркетплейсам? Об этом в интервью "Вечернему Бишкеку" рассказал главный специалист сектора ценообразования Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики Айдин Турсумбеков.

Поводом для беседы стало 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике (МСАП), которое состоялось 29 октября 2026 года в городе Ханкенди Азербайджанской Республики. Участники обсудили совершенствование антимонопольного законодательства, противодействие недобросовестной конкуренции, цифровизацию рынков и механизмы государственного регулирования цен.

- Айдин Болотбекович, какие основные вопросы обсуждались на 61-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике?

- Основное внимание было уделено совершенствованию антимонопольного законодательства, развитию конкуренции и повышению эффективности работы уполномоченных государственных органов.

Отдельно обсуждались современные вызовы, связанные с цифровизацией экономики, развитием электронных торговых площадок и трансграничных рынков.

В рамках мероприятия также состоялось 47-е заседание Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств - участников СНГ.

Главная задача этого штаба заключается в обеспечении взаимодействия антимонопольных ведомств разных стран при выявлении и расследовании нарушений, затрагивающих рынки нескольких государств.

Например, компании из разных стран могут договориться между собой и искусственно поддерживать высокие цены на определённые товары. Такие действия требуют совместной работы антимонопольных органов.

- Кто представлял Кыргызстан на заседании и какие инициативы представила наша делегация?

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Делегацию Кыргызской Республики возглавила заместитель министра экономики и коммерции Беназир Нурланова. Она рассказала о реформах, проводимых в Кыргызстане, в частности о принятии 21 мая 2026 года новой редакции Закона "О конкуренции".

Документ предусматривает современные подходы к предупреждению монополистической деятельности, противодействию недобросовестной конкуренции и регулированию цифровых рынков.

Кроме того, была представлена работа по цифровизации мониторинга цен, включая модернизацию автоматизированной информационной системы "Мониторинг цен САР".

В Кыргызстане уже действует одноимённое мобильное приложение "Мониторинг цен САР", доступное для скачивания в App Store и Google Play. С его помощью граждане могут сообщать о завышенных, по их мнению, ценах на 16 социально значимых товаров, прикрепляя фотографии. Информация поступает в Службу антимонопольного регулирования для дальнейшей проверки. Например, если покупатель обнаружил в магазине необоснованно завышенную, по его мнению, цену на один из 16 социально значимых товаров, он может сфотографировать её и направить информацию через приложение. Таким образом, Служба антимонопольного регулирования получает соответствующий сигнал и может проверить ситуацию. При выявлении нарушений могут быть приняты предусмотренные законодательством меры. Кыргызстан также выразил заинтересованность в дальнейшем обмене опытом, использовании современных аналитических инструментов и укреплении сотрудничества между антимонопольными органами стран СНГ.

- Какие решения были приняты по итогам заседания и что они означают для Кыргызстана?

-Одним из важных решений стало избрание Казахстана председательствующей стороной Межгосударственного совета по антимонопольной политике на следующие два года. Соответствующие полномочия перешли от Беларуси к Казахстану.

Участники заседания также подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия между антимонопольными ведомствами, обмена практическим опытом и координации работы по защите конкуренции.

Особенно хотел бы отметить, что следующее, 62-е заседание Межгосударственного совета планируется провести в Кыргызской Республике в первом полугодии 2027 года.

Мы уже объявили об этом и постепенно начинаем подготовительную работу.

Для нашей страны это возможность не только принять международную встречу, но и продолжить обсуждение актуальных вопросов антимонопольной политики непосредственно в Кыргызстане.

- В Азербайджане состоялась и отдельная двусторонняя встреча. Какие вопросы государственного регулирования цен обсуждались?

-В рамках заседания мы встретились с председателем Государственного агентства по антимонополии и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики Эльнуром Багировым.

Одной из основных тем стало совершенствование государственного регулирования и мониторинга цен, а также повышение эффективности антимонопольного контроля.

Для Кыргызстана особый интерес представляет опыт Азербайджана по применению Кодекса о конкуренции.

В Азербайджане этот документ объединяет ряд правовых норм, регулирующих вопросы конкуренции и защиты потребителей. Нам интересно изучить, насколько эффективно работает такой подход на практике.

По итогам встречи стороны договорились развивать прямые рабочие контакты, проводить экспертные консультации и организовывать взаимные рабочие визиты.

Сейчас мы уже поддерживаем связь с азербайджанскими коллегами и обсуждаем возможность их визита в Кыргызстан. Подготовительная работа только начинается.

- Насколько серьёзной для Кыргызстана остаётся проблема монополизации рынков и недобросовестной конкуренции?

-Эти вопросы всегда были и остаются актуальными. Особенно для стран с развивающейся рыночной экономикой, которые сталкиваются с новыми вызовами.

В отдельных отраслях может складываться ситуация, когда ограниченное количество участников рынка оказывает существенное влияние на условия торговли, ценообразование и возможности выхода новых предпринимателей.

При этом важно понимать, что само по себе наличие крупной компании или доминирующего участника рынка не является нарушением законодательства.

Проблемы возникают тогда, когда такое положение используется для ограничения конкуренции.

21 мая 2026 года был принят Закон Кыргызской Республики №72 "О конкуренции" в новой редакции. Он предусматривает дополнительные механизмы предупреждения и пресечения нарушений, совершенствует подходы к анализу товарных рынков и учитывает особенности цифровой экономики.

Мы понимаем, что здоровая конкуренция способствует экономическому росту. Поэтому Министерство экономики и коммерции продолжает работу по совершенствованию законодательства в этой сфере.

- Рост цен на социально значимые товары напрямую затрагивает население. Какие механизмы контроля действуют сегодня и что может измениться?

-Для Кыргызстана это направление имеет особое значение, поскольку изменение стоимости продовольственных товаров, топлива и другой необходимой продукции непосредственно отражается на благосостоянии населения.

В настоящее время Министерство экономики и коммерции совместно со Службой антимонопольного регулирования осуществляет системный мониторинг цен на социально значимые товары.

Одновременно ведётся модернизация информационной системы мониторинга, что позволит совершенствовать сбор и анализ информации о ценах.

Кроме того, продолжается работа над законодательством в сфере ценообразования.

В Жогорку Кенеше рассматривается новая редакция закона, которая предусматривает расширение подходов к государственному регулированию.

Если действующее законодательство регулирует цены преимущественно на социально значимые товары, то в новой редакции предлагается предусмотреть возможность регулирования также отдельных работ и услуг.

При этом государство уже сегодня при необходимости применяет временные меры ценового регулирования в рамках действующего законодательства.

Например, с 22 октября 2026 года в Кыргызстане введено государственное регулирование цен на уголь, реализуемый населению. Оно установлено сроком на 90 дней с возможностью продления.

Это один из примеров применения механизмов государственного регулирования для защиты интересов потребителей.

- Какой международный опыт в сфере антимонопольного регулирования Кыргызстан намерен использовать?

-Нас, прежде всего, интересует опыт, который можно практически применить с учётом особенностей экономики Кыргызской Республики.

В частности, мы заинтересованы в изучении современных методов выявления картельных соглашений, анализа состояния конкуренции, исследования механизмов ценообразования и предупреждения злоупотреблений доминирующим положением.

Не менее важен опыт других стран в использовании цифровых инструментов и аналитических методов для выявления возможных нарушений.

Но здесь необходимо учитывать один принципиальный момент. Мы не можем просто взять зарубежную модель и полностью перенести её в Кыргызстан.

Каждая страна имеет свои экономические особенности, структуру рынков и законодательную систему.

Поэтому наша задача заключается не только в изучении международного опыта, но и в оценке его эффективности и возможности применения в наших условиях.

- Сегодня всё больше кыргызстанцев совершают покупки через маркетплейсы. Как развитие онлайн-торговли влияет на конкуренцию и какие риски возникают?

-Развитие цифровой экономики существенно меняет характер конкуренции. Маркетплейсы и онлайн-платформы позволяют предпринимателям выходить на новые рынки, сокращать издержки и напрямую взаимодействовать с потребителями.

Для Кыргызстана это особенно важно, поскольку цифровые площадки открывают дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса.

Однако вместе с преимуществами возникают и новые вызовы.

Приведу простой пример. Крупная цифровая платформа может одновременно выступать посредником между продавцом и покупателем и самостоятельно реализовывать товары.

В такой ситуации возникает риск, что платформа будет предоставлять преимущества собственным товарам или отдельным участникам рынка.

Также могут устанавливаться дискриминационные условия для других продавцов либо создаваться препятствия для выхода конкурентов на рынок.

Поэтому в новой редакции Закона "О конкуренции" предусмотрены положения, учитывающие особенности цифровых рынков, в том числе понятия цифровых платформ и сетевого эффекта.

Это необходимо для того, чтобы антимонопольное регулирование соответствовало современным условиям развития экономики.

- Каких договорённостей удалось достичь с антимонопольными ведомствами других стран?

- По итогам заседания участники подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении международного сотрудничества. Речь идёт не только об обмене информацией, но и о совместном изучении практических механизмов защиты конкуренции.

С азербайджанской стороной, в частности, достигнуты договорённости об организации взаимных рабочих визитов.

Мы считаем такой формат особенно полезным, поскольку он позволяет перейти от общего обсуждения вопросов к изучению конкретных решений и механизмов их практического применения.

Кроме того, кыргызстанская сторона выступила с инициативой проведения следующего заседания Межгосударственного совета в нашей стране.

Предварительно оно запланировано на первое полугодие 2027 года.

- И главный вопрос: как результаты международной встречи отразятся на обычных потребителях и предпринимателях Кыргызстана?

-Наша основная задача заключается в создании равных условий для ведения бизнеса, обеспечении добросовестной конкуренции и защите интересов потребителей.

Для граждан развитие конкуренции означает возможность более широкого выбора товаров и услуг, повышения их качества и формирования цен в условиях здоровой рыночной конкуренции.

Для предпринимателей это, прежде всего обеспечение равного доступа к рынкам и создание честных условий ведения бизнеса.

Важно, чтобы компании конкурировали между собой качеством продукции, уровнем обслуживания и ценовыми предложениями, а не за счёт использования своего доминирующего положения или ограничения возможностей других участников рынка.

В дальнейшем Министерство экономики и коммерции продолжит совершенствование антимонопольного законодательства, развитие механизмов мониторинга цен и внедрение лучших международных практик с учётом особенностей экономики Кыргызстана.

В конечном итоге вся эта работа направлена на создание прозрачной конкурентной среды, в которой будут защищены интересы и предпринимателей, и потребителей.