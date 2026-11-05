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Журналист "Вечернего Бишкека" победила в конкурсе Генпрокуратуры

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Корреспондент ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" Назгуль Абдыразакова заняла первое место в номинации "Лучшая публикация" конкурса медиаматериалов "Меняем сознание - создаём честное общество", организованного Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики.

Церемония награждения состоялась 4 ноября в Генеральной прокуратуре. Почётную грамоту и ценный подарок журналистке вручил заместитель генерального прокурора Кыргызской Республики Залкар Акназаров.

Конкурс проводился в рамках реализации Государственной программы антикоррупционной информационной политики на 2026–2027 годы. Его цель заключается в формировании культуры честности, повышении правовой грамотности граждан и укреплении нетерпимого отношения к коррупции в обществе.

На конкурс Назгуль Абдыразакова представила три журналистских материала, посвящённых вопросам противодействия коррупции.

Победа стала признанием её профессиональной работы и вклада в освещение общественно значимых вопросов.

Сама журналистка поблагодарила руководство издательского дома, редактора, читателей и организаторов конкурса за поддержку и доверие.

"Прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность руководству ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" и нашему редактору за доверие, поддержку и возможность реализовывать себя в профессии. Отдельное спасибо нашим читателям, ради которых мы ежедневно работаем. Ваше доверие для меня особенно ценно. Благодарю Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики за организацию конкурса и внимание к работе журналистов. Для меня эта победа не только большая честь, но и стимул продолжать работать, поднимать важные для общества вопросы и оправдывать доверие тех, кто нас читает", - отметила корресподент.

Редакция "Вечернего Бишкека" поздравляет коллегу с победой и желает дальнейших профессиональных успехов, новых интересных материалов и творческих достижений.


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URL: https://www.vb.kg/462846
Теги:
Генеральная прокуратура, СМИ, конкурс, журналисты
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