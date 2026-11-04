"Иссык-Куль - закрытое озеро, и без жесткого контроля мы его потеряем"

На научно-практической конференции в Чолпон-Ате доктор химических наук, профессор, заведующая лабораторией Института химии и фитотехнологий Национальной академии наук КР Асылкан Джуманазарова подняла острый вопрос сбережения экосистемы озера Иссык-Куль. В своем докладе ученый привела тревожные данные: на сегодняшний день лишь 40% населения и объектов Чолпон-Аты подключены к централизованным очистным сооружениям через канализационные сети. Остальные 60% используют выгребные ямы и септики, откуда стоки неизбежно просачиваются в грунтовые воды и попадают в акваторию озера.

В перерыве конференции Асылкан Джуманазарова согласилась подробно ответить на вопросы журналиста VB.KG и рассказать о научных решениях, которые могут спасти уникальный водоем.

- Асылкан Зулпукаровна, в своем докладе вы сделали особый акцент на проблеме очистных сооружений. Насколько критична ситуация на побережье?

- Ситуация требует незамедлительных и системных действий. По официальным данным отчета проекта, в Чолпон-Ате из 15 тысяч проживающих только 40% подключены к очистным сооружениям. А 60% - кто как на душу положит, так и собирают стоки. Это крайне опасно: грунтовые воды заражаются и неизбежно поступают в Иссык-Куль.

Главная особенность Иссык-Куля в том, что это закрытый водоем. У нас говорят: "Аккан сууда арам жок" (в проточной воде нет грязи). Если бы вода вытекала, мы были бы более-менее спокойны. Но здесь все нечистоты остаются внутри. Озеро мелеет, прогревается, а отдыхающие вместо аромата Иссык-Куля вынуждены дышать запахами септиков.

- В 2025 году ваш Институт завершил проект по исследованию сточных вод. К каким выводам вы пришли?

- Чтобы привести очистку воды к жесткой норме - 0,1 миллиграмма на литр ионов аммония в сточной воде, - требуются колоссальные инвестиции, дорогостоящее оборудование и новые технологии. Мы создали научную модель и обосновали предложение: необходимо пересмотреть устаревшие нормативно-правовые акты (включая нормативы 2016 года, переписанные с российских). Свое научное обоснование и предложения мы передали в Минприроды. Если разумно скорректировать эти параметры, инвестиционная привлекательность строительства очистных сооружений существенно возрастет.

- Есть ли доступные технологии, которые можно применить прямо сейчас, не ожидая миллиардных стройбатов?

- Да, в нашей лаборатории есть реальный опыт применения микроорганизмов-деструкторов. Это микробиологическая технология, когда специально подобранные бактерии полностью разлагают органику, фекалии и моющие средства. В результате нечистоты превращаются в безопасные удобрения и полностью теряют неприятный запах. Это доступный метод, который нужно использовать повсеместно для выгребных ям и септиков.

Однако для полноценного внедрения и масштабирования этого метода требуются, прежде всего, глубокое изучение международного опыта, выделение стабильного финансирования этих работ, кадровое подкрепление и серьезное улучшение материально-технической базы для создания собственных отечественных средств очистки сточных вод в септиках и ямах.

Кроме того, мы должны перестроить мышление: сточные воды - это не необратимый отход. Воду можно почистить и пустить во вторичный оборот - на полив газонов, деревьев, технические нужды и смыв. На Западе такие технологии используются уже давно.

- Что, по вашему мнению, должно сделать государство на законодательном уровне?

- Застройщиков и владельцев пансионатов нужно заставить строить очистные сооружения под угрозой полного запрета на эксплуатацию! У нас ведь как сейчас происходит: придут проверочные органы, увидят отсутствие очистных, выпишут штраф, забрали деньги - а владелец продолжает сливать стоки дальше! Штрафы не решают проблему. Первое требование при выдаче разрешений на любые стройки должно быть однозначным: выдели средства и возведи очистительное сооружение. И это актуально не только для Иссык-Куля, но и для всего Кыргызстана.

- В ходе конференции также затрагивался вопрос высыхания рек, питающих Иссык-Куль. Какова здесь роль сельского хозяйства?

- Из 70 рек, впадавших в озеро, многие перестали доходить до акватории. Ссылаются на климат и таяние ледников. Но точных научных данных о том, сколько рек высохло именно из-за климата, нет. Зато точно известно, что из них массово забирается вода для орошения.

При нашем традиционном арычном поливе теряется от 40% до 60% воды! Она просто впитывается в землю, испаряется и питает сорняки. Я лично видела в Китае и Израиле, как в условиях абсолютной пустыни благодаря капельному орошению выращивают цветущие сады и богатый урожай. Каждое дерево получает ровно столько влаги, сколько необходимо.

- Но фермеры жалуются на высокую стоимость капельных систем и бюрократию в банках при получении кредитов…

- Государство не должно ограничиваться лишь призывами "экономьте воду". Фермерам нужны льготные кредиты, преференции и готовые механизмы. Капельное орошение - не настолько дорогое удовольствие, как принято считать. Если мы за счет капельного полива сократим потери воды хотя бы на 20–30%, это уже станет спасением для водного баланса региона.

- Что препятствует комплексному решению проблем Иссык-Куля прямо сейчас?

- Главная проблема - мы работаем разрозненно. Ученые - сами по себе, чиновники - сами по себе, девелоперы и строители - тоже отдельно. Нет единого координационного подхода.

Иссык-Кулю нужны не формальные отчеты и фрагментарные замеры, а комплексное научное исследование экосистемы и внедрение жестких, злободневных мер. Озеро у нас одно, и если мы не заставим бизнес и аграриев беречь воду сегодня, завтра восстановить этот уникальный природный объект будет невозможно.