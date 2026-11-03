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"Кыргызстану необходимо научное осмысление истории и наследия "Жети аке"

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- Бакыт Басарбек
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Главная задача современного поколения кыргызстанцев - перевести народное историческое наследие на научные рельсы, подтвердив устные предания и санжыра архивными документами. Только так можно сохранить знания предков и передать их будущим поколениям не как красивые легенды, а как доказанную историю. Об этом на научно-практической конференции "Чолпон-Ата - город, известный всему миру" заявила продюсер серии историко-документальных фильмов "Жети аке" Индира Муканбетова.

Объясняя базовую ценность сохранения исторической памяти для выживания нации, спикер провела параллель между потерей земли и утратой языка:

"Чтобы уничтожить народ, не обязательно захватывать его земли. Достаточно лишить его истории и родного языка", - подчеркнула она.

Коснувшись темы 50-летнего юбилея города Чолпон-Ата, Индира Муканбетова обратилась к истории Иссык-Кульского региона.

"История этого благодатного края не ограничивается полувеком - её корни уходят в глубину веков. История Иссык-Кульского региона - неотъемлемая часть истории всего кыргызского народа. В топонимах этого региона, народных санжыра, устных сказаниях и исторических памятниках сокрыты бесценные сведения, важнейшей частью которых является история "Жети аке"", - отметила продюсер.

Говоря о научном подходе к изучению народных традиций и устного творчества, выступающая выделила главный вызов, стоящий перед современными исследователями:

"Мы почитаем наших предков, с гордостью произносим их имена. Но возникают вопросы: насколько глубоко мы исследовали их историю на научной основе? Насколько информация из санжыра подтверждена архивными документами? Сколько сказаний перенесено на бумагу? Наша цель - не превращать легенды в голословную историю, а научными методами установить историческую основу информации, сохранившейся в памяти народа", - заявила Муканбетова.

Отдельный акцент в выступлении был сделан на рисках окончательной потери устных свидетельств старшего поколения.

"Едва ли не самая большая угроза - забвение истории. Сегодняшнее незаписанное воспоминание завтра может быть утрачено навсегда. В памяти старшего поколения хранятся сведения о кочевых маршрутах, исторических событиях и биографиях, которых не встретишь в архивах. Если мы не соберем эти данные сегодня, завтра может быть поздно", - предупредила спикер.

Раскрывая уникальность феномена "Жети аке", сформировавшегося в Иссык-Кульском регионе со второй половины XVII до начала XX века, продюсер подчеркнула его ключевую роль в истории страны.

"В кыргызском обществе существует уникальный феномен "Аке", аналогов которому нет у других народов. В условиях отсутствия стабильной государственности они разрешали межплеменные конфликты силой слова и мудрости, сформировали институт справедливости и оставили заветы, ставшие школой воспитания для следующих поколений", - добавила она.

Индира Муканбетова кратко остановилась на роли каждого из Семи мудрецов, внёсших вклад в сохранение народа и его земель.

"Карга Аке Мендегул уулу стал символом народного единства, освобождения Ата-Юрта и инициатором отправки первых посольств к России. Мойт Аке Алдаяр уулу вошел в историю как первый, кто получил звание "Аке", как даритель благословения (бата), целитель и миротворец, остановивший суровый обычай кровной мести. Сарт Аке Доскулу уулу запомнился непревзойденной мудростью, дипломатией и способностью решать самые сложные загадки правителей. Тилекмат Аке Жылкыайдар уулу прославился дипломатическим талантом при переговорах с Кокандским ханством, Китаем и казахскими ханами. Садыр Аке Жолболду уулу отстаивал территориальную целостность и границы кыргызских земель, а также развивал просвещение. Карач Аке Мендегул уулу остался в памяти народа как пример справедливого и честного управления, заботившийся о социально незащищенных слоях. А младший из мудрецов - Кыдыр Аке Байсары уулу - проявил дальновидность в пограничных вопросах, уберег народ от истребления в 1916 году и оставил богатое музыкальное наследие", - напомнила продюсер.

Подводя итог своего обращения, Индира Муканбетова сформулировала моральный ориентир для современной общественности и предложила конкретную программу действий:

"Всех их объединяет одно высокое наследие - ставить судьбу народа выше личных интересов. Наследие Семи мудрецов - это аманат потомков и богатство нации. Для его сохранения мы предлагаем вести системные научные исследования, выпустить "Энциклопедию Жети аке", снимать документальные и художественные фильмы, создавать музеи и укреплять связи между потомками. Ведь у народа, который не забывает свою историю, крепкие корни и надежное будущее", - резюмировала продюсер.


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URL: https://www.vb.kg/462774
Теги:
Чолпон-Ата, Кыргызстан, история
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