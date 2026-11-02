Ученые Кыргызстана дали советы по сохранению наследия и экологии Чолпон-Аты

В Чолпон-Ате 30 октября 2026 года прошла научно-практическая конференция "Чолпон-Ата - город, известный всему миру", приуроченная к 50-летию города. В мероприятии приняли участие представители Национальной академии наук Кыргызской Республики, КГУ имени И. Арабаева, КНУ имени Ж. Баласагына и Иссык-Кульского государственного университета имени К. Тыныстанова. Главной целью встречи стало системное научное изучение историко-культурного наследия региона и обсуждение перспектив его развития.

Вопрос сохранения научного наследия Иссык-Куля и систематизации вклада региональных ученых подняла директор Государственной книжной палаты Кыргызской Республики, член-корреспондент НАН КР Жылдыз Бакашова.

"Иссык-Куль дал выдающиеся кадры в области языкознания, медицины, истории, физики и естественных наук. Особое место занимают села Чырпыкты, Тору-Айгыр, Кара-Секи, Курменты и Чолпон, а из села Курменты вышли сразу два президента Академии наук - Курман-Гали Каракеев и Жаныбек Жеенбаев, руководившие академией в общей сложности 28 лет", - заявила она.

В качестве практического шага Жылдыз Бакашова предложила инициативу по цифровизации и учету трудов выдающихся земляков.

"Необходимо создать научно-библиографический электронный реестр "Иссык-кульские ученые", оцифровать первые издания их трудов и сформировать открытую научную базу данных для молодых исследователей", - заключила она.

Вопрос научного осмысления исторического наследия и феномена "Жети аке" подняла продюсер серии историко-документальных фильмов "Жети аке" Индира Муканбетова.

"Главная задача современного поколения кыргызстанцев - перевести народное историческое наследие на научные рельсы, подтвердив устные предания и санжыра архивными документами. Только так можно сохранить знания предков и передать их будущим поколениям не как красивые легенды, а как доказанную историю", - отметила она.

Раскрывая уникальность института Семи мудрецов, сформировавшегося в регионе со второй половины XVII по начало XX века, спикер подчеркнула их историческую миссию.

"В условиях отсутствия стабильной государственности они разрешали межплеменные конфликты силой слова и мудрости, сформировали институт справедливости и оставили заветы, ставшие школой воспитания для следующих поколений: Карга Аке стал символом народного единства, Мойт Аке - целителем и миротворцем, Сарт Аке - мастером дипломатии, Тилекмат Аке прославился на переговорах с Кокандом и Китаем, Садыр Аке защищал границы земель, Карач Аке олицетворял справедливое управление, а Кыдыр Аке уберег народ от истребления в 1916 году", - рассказала продюсер.

Для сохранения этого наследия Индира Муканбетова предложила вести системные исследования, выпустить "Энциклопедию Жети аке", снимать фильмы и создавать музеи.

Проблему возвращения исконных географических и природных названий затронул старший научный сотрудник Института геологии НАН КР, профессор БГУ имени К. Карасаева Жумакадыр Карамолдоев.

"Топонимы должны отражать генетические знания о природе и происходить от особенностей рельефа и водных потоков, а не от случайно привязанных легенд. Например, название села Тору-Айгыр исходит не от жеребца, а от бурного селевого потока "Торуу", вымывающего смесь желтой негеновой и красной полегеновой глины. Нам необходимо возвращать исконные названия и вместо ничего не дающих имен вроде Ананьево, Григориевки или Семеновки восстанавливать историческую справедливость", - обратил внимание ученый.

О практической значимости мероприятия и идеях по развитию инфраструктуры города рассказала пресс-секретарь Академии наук КР и организатор конференции Сымбат Максутова.

"Мероприятие показало огромный интерес к истории региона, но нам нужно думать и о будущем города. Я предложила рассмотреть проект строительства в Чолпон-Ате современной телевышки. С высоты все красивые места - озеро, ледники, горы и панорама города - будут как на ладони. Это станет уникальным брендом и окупится всего за год-два за счет огромного потока туристов", - отметила организатор.

Острые экологические проблемы побережья в ходе конференции подробно осветила доктор химических наук, профессор, заведующая лабораторией Института химии и фитотехнологий НАН КР Асылкан Джуманазарова.

"Ситуация со сточными водами требует незамедлительных действий: по официальным данным отчета проекта, в Чолпон-Ате из 15 тысяч проживающих лишь 40% подключены к очистным сооружениям, а остальные 60% используют выгребные ямы и септики, откуда нечистоты просачиваются в грунтовые воды и попадают в закрытое озеро Иссык-Куль", - предупредила ученый.

Спикер также рассказала о научных разработках лаборатории и необходимых шагах со стороны государства.

"В нашей лаборатории есть успешный опыт применения микроорганизмов-деструкторов, которые разлагают органику и фекалии без запаха, а саму очищенную воду нужно пускать во вторичный оборот на полив и технические нужды. Застройщиков нужно под угрозой запрета стройки обязывать возводить очистные объекты, а фермерам давать льготные кредиты на капельное орошение - ведь при арычном поливе теряется от 40% до 60% воды", - резюмировала Асылкан Джуманазарова.

По итогам научно-практической конференции была принята итоговая резолюция, вобравшая в себя все ключевые академические инициативы, а депутат и председатель (спикер) Чолпон-Атинского городского кенеша Элдияр Молдобеков лично записал все озвученные учеными предложения для дальнейшей практической реализации на уровне местного самоуправления.