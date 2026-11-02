996 поводов любить Фримана

Смирительная рубашка, попытка освободиться от невидимых оков и оглушительные овации. Именно с такого необычного перформанса начался третий сольный концерт кыргызстанского исполнителя Freeman 996, который состоялся 1 ноября в Бишкеке.

Сначала зрители увидели видеоряд, в котором артиста ведут в смирительной рубашке. Спустя несколько мгновений Freeman 996 появляется на сцене в том же образе. На глазах у публики он резко растягивает рубашку, словно пытаясь вырваться из сковывающих его пут. Этот эффектный жест можно воспринять как символ освобождения от ограничений и стремления к свободе самовыражения. Зал встречает певца восторженными криками и бурными аплодисментами.

С первых минут артист задает энергичный ритм вечеру. Зрители подпевают знакомым композициям, танцуют и снимают происходящее на телефоны. Некоторые поклонники пришли с плакатами. На одном из них красуется надпись "996 поводов любить".

За ярким сценическим шоу стоят месяцы подготовки и репетиций. Как признался исполнитель в беседе с корреспондентом "Вечернего Бишкека", последняя неделя перед концертом выдалась особенно напряженной.

"Ощущения классные. Неделю нормально не спал. Это мой третий концерт", - поделился Freeman 996 перед выступлением.

На протяжении вечера певец выкладывался на полную. Энергичные композиции сопровождались танцевальными номерами и живой музыкой. Freeman 996 активно взаимодействовал с залом, поддерживая атмосферу музыкального праздника.

Впрочем, за сценическими образами и зажигательными ритмами стоят и личные истории. Как рассказал исполнитель, вдохновение для своих песен он черпает из жизни.

"Одна из близких мне композиций - "Байландым". Песни берутся из жизни", - отметил артист.

Особенностью концерта стало участие известных исполнителей. На сцену вместе с Freeman 996 выходили Jax (02.14), Мирбек Атабеков, Бегиш, Ulukmanapo, Каныкей, Бакр и другие музыканты. Они исполнили совместные композиции, а публика встречала каждого гостя громкими аплодисментами.

Одним из главных сюрпризов вечера стало появление Амирчика, молодого исполнителя из Кыргызстана, получившего известность далеко за пределами страны.

За масштабным выступлением стояла работа большой команды. Как ранее рассказал "Вечернему Бишкеку" концертный директор и организатор концерта Кайрат Мусаев, подготовка к мероприятию началась еще в конце мая. В реализации проекта участвовали более 200 человек, включая 65 танцоров, музыкантов, технических специалистов, координаторов и волонтеров.