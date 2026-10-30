Погода
$ 87.44 - 87.81
€ 97.60 - 98.60

Миннауки: В Кыргызстане обновили систему поступления в вузы

299  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане провели масштабную модернизацию порядка зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения. Параллельно с этим ведомство развивает формат дистанционного обучения и укрепляет систему подготовки научных кадров. Об этом 29 октября на международной научно-практической конференции "Равный шанс – большое будущее" в Бишкеке сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Нарынбек Кубатбек уулу.

Поздравляя участников мероприятия с 25-летием Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО), замглавы ведомства подчеркнул ключевую роль качественного обучения в устойчивом прогрессе государства.

"Вопросам просвещения и науки уделяется стратегическое внимание в Национальной программе развития страны до 2030 года", - напомнил он.

Нарынбек Кубатбек уулу подчеркнул, что многолетняя деятельность ЦООМО создаёт надежную основу для реализации ключевых государственных задач в академической сфере.

Отдельный акцент в докладе был сделан на цифровизации учебного процесса и внедрении современных технологий.

"Министерство внесло существенный вклад в развитие онлайн-обучения, а сама процедура поступления в высшие учебные заведения была полностью обновлена и переведена в современный формат", - отметил он.

Кроме того, представитель руководства министерства добавил, что ведомство искренне заинтересовано в формировании сильной академической школы и совершенствовании механизмов подготовки молодых учёных.

В завершение встречи Нарынбек Кубатбек уулу ещё раз поздравил коллектив центра со знаменательным юбилеем.

"Выражаю глубокую благодарность специалистам ЦООМО за многолетний профессионализм, преданность делу и неоценимый вклад в развитие отечественной системы оценки знаний", - заключил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462699
Теги:
вуз, наука, студенты, информационные технологии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  