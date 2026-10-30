Миннауки: В Кыргызстане обновили систему поступления в вузы

В Кыргызстане провели масштабную модернизацию порядка зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения. Параллельно с этим ведомство развивает формат дистанционного обучения и укрепляет систему подготовки научных кадров. Об этом 29 октября на международной научно-практической конференции "Равный шанс – большое будущее" в Бишкеке сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Нарынбек Кубатбек уулу.

Поздравляя участников мероприятия с 25-летием Центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО), замглавы ведомства подчеркнул ключевую роль качественного обучения в устойчивом прогрессе государства.

"Вопросам просвещения и науки уделяется стратегическое внимание в Национальной программе развития страны до 2030 года", - напомнил он.

Нарынбек Кубатбек уулу подчеркнул, что многолетняя деятельность ЦООМО создаёт надежную основу для реализации ключевых государственных задач в академической сфере.

Отдельный акцент в докладе был сделан на цифровизации учебного процесса и внедрении современных технологий.

"Министерство внесло существенный вклад в развитие онлайн-обучения, а сама процедура поступления в высшие учебные заведения была полностью обновлена и переведена в современный формат", - отметил он.

Кроме того, представитель руководства министерства добавил, что ведомство искренне заинтересовано в формировании сильной академической школы и совершенствовании механизмов подготовки молодых учёных.

В завершение встречи Нарынбек Кубатбек уулу ещё раз поздравил коллектив центра со знаменательным юбилеем.

"Выражаю глубокую благодарность специалистам ЦООМО за многолетний профессионализм, преданность делу и неоценимый вклад в развитие отечественной системы оценки знаний", - заключил он.