Сборная Кыргызстана U-15 разгромила Экваториальную Гвинею на турнире ФИФА

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу U-15 одержала крупную победу над командой Экваториальной Гвинеи на чемпионате-фестивале ФИФА, который проходит в Баку (Азербайджан).

Кыргызстанские футболисты уверенно провели очередной матч турнира. Точный счёт встречи не уточняется.

27 октября сборная Кыргызстана проведёт ещё два матча. Её соперниками станут команды Тонги и Кабо-Верде.

Напомним, что сборная Кыргызстана U-15 впервые участвует в чемпионате-фестивале ФИФА. Соревнования объединяют юных футболистов из разных стран и продлятся до 31 октября.

Участие в турнире даёт кыргызстанским спортсменам возможность получить международный игровой опыт.