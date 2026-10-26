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Сборная Кыргызстана U-15 разгромила Экваториальную Гвинею на турнире ФИФА

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- Самуэль Деди Ирие
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Юношеская сборная Кыргызстана по футболу U-15 одержала крупную победу над командой Экваториальной Гвинеи на чемпионате-фестивале ФИФА, который проходит в Баку (Азербайджан).

Кыргызстанские футболисты уверенно провели очередной матч турнира. Точный счёт встречи не уточняется.

27 октября сборная Кыргызстана проведёт ещё два матча. Её соперниками станут команды Тонги и Кабо-Верде.

Напомним, что сборная Кыргызстана U-15 впервые участвует в чемпионате-фестивале ФИФА. Соревнования объединяют юных футболистов из разных стран и продлятся до 31 октября.

Участие в турнире даёт кыргызстанским спортсменам возможность получить международный игровой опыт.


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URL: https://www.vb.kg/462580
Теги:
Азербайджан, ФИФА, футбол, Кыргызстан, Африка
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