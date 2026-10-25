Спутники и племенной скот: В Бишкеке проходит "Агротехэкспо-2026"

В Бишкеке на площади имени Усубалиева 23 октября открылись сельскохозяйственная выставка "Агротехэкспо-2026" и продовольственная ярмарка "Золотая осень". На площадке побывал корреспондент VB.KG, где отечественные производители представляют свою продукцию, знакомят посетителей с новыми технологиями и ищут возможности для развития бизнеса.

По словам участников, в этом году выставка стала более масштабной и разнообразной. У сельхозпроизводителей появилось больше возможностей представить свою продукцию, а у переработчиков - рассказать о готовых товарах и непосредственно выйти на покупателей.

В мероприятиях приняли участие министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков и мэр Бишкека Айбек Жунушалиев.

Позже в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Абдумомунова состоялось торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику работников сельского хозяйства. Эрлист Акунбеков поздравил представителей отрасли и вручил награды Кабинета министров и министерства тем, кто внёс вклад в развитие сельского хозяйства.

Одно из заметных наблюдений на ярмарке - всё больше внимания уделяется переработке сельскохозяйственного сырья. На прилавках появляются новые виды варенья, джемов, сушёных фруктов и овощей. Производители предлагают покупателям не только свежую сельскохозяйственную продукцию, но и готовые товары с более высокой степенью переработки.

Отдельная тема - упаковка. Здесь можно увидеть немало интересных решений, причём независимо от того, какой регион представляет участник. Каждый старается показать свой товар с лучшей стороны: продумывает оформление, экспериментирует с подачей, ищет собственный стиль.

Некоторые прилавки напоминают небольшие выставочные витрины, где важно не просто выставить продукцию, но и привлечь внимание покупателя. Упаковка становится частью предложения, помогает выделить товар и представить его как готовый продукт для рынка. Это важный признак развития сельскохозяйственного бизнеса: производителям необходимо не только вырастить урожай, но и научиться перерабатывать сырьё, создавать востребованные продукты и грамотно их представлять.

"Агротехэкспо-2026" знакомит посетителей не только с продовольственными товарами. В экспозиции представлены современные технологии, применяемые в сельском хозяйстве, прототип кыргызского спутника и беспилотники.

Отдельные направления посвящены племенному животноводству и рыбному хозяйству. Посетители могут увидеть продукцию отечественных производителей, в том числе органические сельскохозяйственные товары, а также познакомиться с цифровыми решениями для фермеров, среди которых платформа IDiykan SA. Такая разноплановая экспозиция позволяет взглянуть на сельское хозяйство шире привычного представления о выращивании овощей, фруктов и зерновых. Это и технологии, и животноводство, и переработка, и цифровые инструменты, которые могут помогать хозяйствам в повседневной работе.

Своя организация и у торговли мясной продукцией. Для её продажи используются специальные красные боксы на колёсах, которые хорошо заметны издалека. Этот формат уже успешно опробован и стал одной из примет ярмарочной торговли.

Впрочем, "Золотая осень" - это не только продукты и покупки. Зона, где представлены домашние животные, традиционно привлекает внимание посетителей. Для потенциальных покупателей это возможность присмотреться к животным, а для семей с детьми площадка на время выставки превращается в своеобразный мини-зоопарк.

Здесь можно наблюдать забавные сцены. Городские родители рассуждают о том, сколько часов спят козы и барашки, сколько сена и корма им требуется. Владельцы животных с улыбкой слушают эти вопросы: для них ответы давно стали частью повседневной жизни, а для многих маленьких посетителей это настоящее открытие.

Иногда родители приносят купленную прямо на ярмарке морковку, чтобы угостить пони. Но не все владельцы разрешают кормить животных. И это вполне объяснимо: хозяева отвечают за здоровье своих подопечных и соблюдение их рациона, поэтому даже доброе желание посетителей должно учитывать правила ухода за животными.

Возможно, в будущем эту площадку можно сделать ещё интереснее для детей. Например, организовать небольшие экскурсии, пригласить подготовленных аниматоров или специалистов, которые могли бы рассказать о домашних животных, их привычках, питании и содержании. Такое дополнение превратило бы обычное знакомство с животными в познавательный опыт. Ведь ярмарка - это не только место торговли, но и возможность увидеть, как устроена сельская жизнь, откуда появляются продукты и какой труд стоит за ними.

"Золотая осень" постепенно становится пространством, где встречаются фермеры, переработчики, производители и покупатели. Здесь можно приобрести продукты, познакомиться с новыми товарами, оценить идеи отечественного бизнеса и увидеть, как меняются подходы к представлению сельскохозяйственной продукции.

С каждым годом ярмарка становится интереснее и разнообразнее. И это один из главных результатов её развития: сельскохозяйственная продукция всё чаще предстаёт перед покупателем не только как сырьё, но и как готовый продукт, за которым стоят переработка, упаковка и творческий подход.

И небольшой совет тем, кто собирается на ярмарку за покупками: в Бишкеке прохладно, поэтому одевайтесь теплее. На открытой площадке можно задержаться надолго - особенно если хочется обойти все ряды и ничего не пропустить.