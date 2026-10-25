Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 97.60 - 98.60

Спутники и племенной скот: В Бишкеке проходит "Агротехэкспо-2026"

361  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке на площади имени Усубалиева 23 октября открылись сельскохозяйственная выставка "Агротехэкспо-2026" и продовольственная ярмарка "Золотая осень". На площадке побывал корреспондент VB.KG, где отечественные производители представляют свою продукцию, знакомят посетителей с новыми технологиями и ищут возможности для развития бизнеса.

По словам участников, в этом году выставка стала более масштабной и разнообразной. У сельхозпроизводителей появилось больше возможностей представить свою продукцию, а у переработчиков - рассказать о готовых товарах и непосредственно выйти на покупателей.

В мероприятиях приняли участие министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков и мэр Бишкека Айбек Жунушалиев.

Позже в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Абдумомунова состоялось торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику работников сельского хозяйства. Эрлист Акунбеков поздравил представителей отрасли и вручил награды Кабинета министров и министерства тем, кто внёс вклад в развитие сельского хозяйства.

Одно из заметных наблюдений на ярмарке - всё больше внимания уделяется переработке сельскохозяйственного сырья. На прилавках появляются новые виды варенья, джемов, сушёных фруктов и овощей. Производители предлагают покупателям не только свежую сельскохозяйственную продукцию, но и готовые товары с более высокой степенью переработки.

Отдельная тема - упаковка. Здесь можно увидеть немало интересных решений, причём независимо от того, какой регион представляет участник. Каждый старается показать свой товар с лучшей стороны: продумывает оформление, экспериментирует с подачей, ищет собственный стиль.

Некоторые прилавки напоминают небольшие выставочные витрины, где важно не просто выставить продукцию, но и привлечь внимание покупателя. Упаковка становится частью предложения, помогает выделить товар и представить его как готовый продукт для рынка. Это важный признак развития сельскохозяйственного бизнеса: производителям необходимо не только вырастить урожай, но и научиться перерабатывать сырьё, создавать востребованные продукты и грамотно их представлять.

"Агротехэкспо-2026" знакомит посетителей не только с продовольственными товарами. В экспозиции представлены современные технологии, применяемые в сельском хозяйстве, прототип кыргызского спутника и беспилотники.

Отдельные направления посвящены племенному животноводству и рыбному хозяйству. Посетители могут увидеть продукцию отечественных производителей, в том числе органические сельскохозяйственные товары, а также познакомиться с цифровыми решениями для фермеров, среди которых платформа IDiykan SA. Такая разноплановая экспозиция позволяет взглянуть на сельское хозяйство шире привычного представления о выращивании овощей, фруктов и зерновых. Это и технологии, и животноводство, и переработка, и цифровые инструменты, которые могут помогать хозяйствам в повседневной работе.

Своя организация и у торговли мясной продукцией. Для её продажи используются специальные красные боксы на колёсах, которые хорошо заметны издалека. Этот формат уже успешно опробован и стал одной из примет ярмарочной торговли.

Впрочем, "Золотая осень" - это не только продукты и покупки. Зона, где представлены домашние животные, традиционно привлекает внимание посетителей. Для потенциальных покупателей это возможность присмотреться к животным, а для семей с детьми площадка на время выставки превращается в своеобразный мини-зоопарк.

Здесь можно наблюдать забавные сцены. Городские родители рассуждают о том, сколько часов спят козы и барашки, сколько сена и корма им требуется. Владельцы животных с улыбкой слушают эти вопросы: для них ответы давно стали частью повседневной жизни, а для многих маленьких посетителей это настоящее открытие.

Иногда родители приносят купленную прямо на ярмарке морковку, чтобы угостить пони. Но не все владельцы разрешают кормить животных. И это вполне объяснимо: хозяева отвечают за здоровье своих подопечных и соблюдение их рациона, поэтому даже доброе желание посетителей должно учитывать правила ухода за животными.

Возможно, в будущем эту площадку можно сделать ещё интереснее для детей. Например, организовать небольшие экскурсии, пригласить подготовленных аниматоров или специалистов, которые могли бы рассказать о домашних животных, их привычках, питании и содержании. Такое дополнение превратило бы обычное знакомство с животными в познавательный опыт. Ведь ярмарка - это не только место торговли, но и возможность увидеть, как устроена сельская жизнь, откуда появляются продукты и какой труд стоит за ними.

"Золотая осень" постепенно становится пространством, где встречаются фермеры, переработчики, производители и покупатели. Здесь можно приобрести продукты, познакомиться с новыми товарами, оценить идеи отечественного бизнеса и увидеть, как меняются подходы к представлению сельскохозяйственной продукции.

С каждым годом ярмарка становится интереснее и разнообразнее. И это один из главных результатов её развития: сельскохозяйственная продукция всё чаще предстаёт перед покупателем не только как сырьё, но и как готовый продукт, за которым стоят переработка, упаковка и творческий подход.

И небольшой совет тем, кто собирается на ярмарку за покупками: в Бишкеке прохладно, поэтому одевайтесь теплее. На открытой площадке можно задержаться надолго - особенно если хочется обойти все ряды и ничего не пропустить.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462560
Теги:
ярмарка, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  