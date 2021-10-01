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В Ошской области для наркоборцов прошел тренинг с беспилотниками

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- Александра Василькова
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В Ошской области проведен учебный тренинг по применению беспилотных летательных аппаратов в горных условиях, сообщает пресс-служба МВД.

С 27 сентября по 1 октября на территории Ошской области проведен учебный тренинг по применению беспилотных летательных аппаратов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в горных условиях. Тренинг был организован в рамках проекта УНП ООН "Создание мобильных

оперативных групп Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД Кыргызской Республики" с приглашением экспертов Республиканского унитарного предприятия "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Республики Беларусь.

Кроме сотрудников СБНОН МВД КР, в тренинге приняли участие также представители компетентных государственных органов Кыргызской Республики, частности ГКНБ, Пограничной службы, МЧС, Минобороны, Госслужбы исполнения наказаний, Государственной таможенной службы, Госкомитета по экологии и климату, Национальной академии наук, Национального статистического комитета и др. Они были приглашены в целях развития и дальнейшего укрепления межведомственного взаимодействия по вопросам борьбы с наркотиками.

В ходе тренинга были проведены практические занятия по пилотированию беспилотных летательных аппаратов с различными полезными нагрузками в условиях труднодоступной горной местности, в том числе при сильном порывистом ветре.

Кроме того, белорусская компания-производитель поделилась опытом разработки и использования БПЛА, законодательными аспектами их применения, а также представила технические характеристики производимых беспилотных летательных аппаратов.


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URL: https://www.vb.kg/407291
Теги:
ГКНБ, ГТС, МВД, Министерство обороны, МЧС, Погранслужба, Кыргызстан
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