В Ошской области для наркоборцов прошел тренинг с беспилотниками

В Ошской области проведен учебный тренинг по применению беспилотных летательных аппаратов в горных условиях, сообщает пресс-служба МВД.

С 27 сентября по 1 октября на территории Ошской области проведен учебный тренинг по применению беспилотных летательных аппаратов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в горных условиях. Тренинг был организован в рамках проекта УНП ООН "Создание мобильных

оперативных групп Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД Кыргызской Республики" с приглашением экспертов Республиканского унитарного предприятия "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Республики Беларусь.

Кроме сотрудников СБНОН МВД КР, в тренинге приняли участие также представители компетентных государственных органов Кыргызской Республики, частности ГКНБ, Пограничной службы, МЧС, Минобороны, Госслужбы исполнения наказаний, Государственной таможенной службы, Госкомитета по экологии и климату, Национальной академии наук, Национального статистического комитета и др. Они были приглашены в целях развития и дальнейшего укрепления межведомственного взаимодействия по вопросам борьбы с наркотиками.

В ходе тренинга были проведены практические занятия по пилотированию беспилотных летательных аппаратов с различными полезными нагрузками в условиях труднодоступной горной местности, в том числе при сильном порывистом ветре.

Кроме того, белорусская компания-производитель поделилась опытом разработки и использования БПЛА, законодательными аспектами их применения, а также представила технические характеристики производимых беспилотных летательных аппаратов.