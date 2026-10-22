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Первая леди КР заявила о росте финансирования детской онкологии в 200 раз

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- Нина Ничипорова
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Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова на Всемирном саммите по инвестициям в благополучие детей в Самарканде заявила, что финансирование детской онкологии в республике выросло в 200 раз. Одновременно представители ЮНИСЕФ провели переговоры с кыргызстанскими министрами о развитии системы защиты детей, социальных выплат, образования и здравоохранения.

Саммит и II Международный конгресс по детской онкологии проходят в Узбекистане 21–22 октября с участием представителей более 100 государств. По данным администрации президента Кыргызстана, Айгуль Жапарова посвятила выступление развитию детской онкологической помощи и необходимости расширять международное сотрудничество.

Первая леди сообщила, что за последние годы Кыргызстан значительно увеличил государственные расходы на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

По ее словам, медицинские учреждения Бишкека и Оша расширяют возможности диагностики и лечения, а государство обеспечивает детей необходимыми лекарственными препаратами. Среди достижений Айгуль Жапарова выделила открытие отделения паллиативной помощи в Национальном центре охраны материнства и детства и первую трансплантацию костного мозга ребенку в 2024 году.

Показатель роста финансирования в 200 раз Минздрав приводил и ранее. В мае 2026 года министр здравоохранения Дамирбек Осмонов сообщил на Всемирной ассамблее здравоохранения, что государственное финансирование детской онкологии увеличилось более чем в 200 раз за десять лет.

Но несмотря на увеличение расходов, кыргызстанская система детской онкологии по-прежнему нуждается в дополнительных средствах и технологиях. Султан Стамбеков, заведующий отделением детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства, оценил минимальную ежегодную потребность детской онкологической службы в 300–400 млн сомов. По его словам, некоторые высокотехнологичные методы лечения и препараты остаются недоступными внутри страны. При рецидивах заболеваний отдельные семьи вынуждены обращаться за помощью за рубеж. Он также оценивал выживаемость детей с онкологическими заболеваниями в Кыргызстане примерно в 50%. Это экспертная оценка, а не подтвержденный показатель национальной статистики за 2026 год.

Выступая в Самарканде, Айгуль Жапарова призвала страны расширять обмен опытом, совместную подготовку специалистов и поддержку семей, которые отправляют детей на лечение за границу. Первая леди напомнила, что ежегодно во всем мире врачи выявляют онкологические заболевания примерно у 400 тысяч детей и подростков. При этом доступность диагностики и лечения существенно влияет на шансы выздоровления.

В рамках саммита региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Эдуард Бегбедер и глобальный директор организации по вопросам защиты детей Шима Сенгупта провели встречу с представителями правительства Кыргызстана. В переговорах участвовали уполномоченный по правам ребенка Асель Чынбаева, министр просвещения Догдуркул Кендирбаева, министр труда, социального обеспечения и миграции Алмаз Имангазиев, министр здравоохранения Дамирбек Осмонов.

На встрече была принята Самаркандская декларация об инвестициях в благополучие детей. Документ предусматривает расширение социальной защиты детей, увеличение государственных инвестиций в здравоохранение и образование, развитие системы ранней диагностики онкологических заболеваний и доступности лечения. Отдельное внимание авторы уделили бюджетам: государства намерены определять национальные цели, закреплять ответственность ведомств и регулярно оценивать результаты расходов на детей.


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URL: https://www.vb.kg/462508
Теги:
дети, онкология, саммит, Узбекистан, Кыргызстан, здоровье, ЮНИСЕФ
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