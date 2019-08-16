Темир Сариев попробует переплыть озеро Иссык-Куль

В воскресенье, 18 августа, состоится международный заплыв Issyk-Kul Swim Challenge 2019. Двадцать три пловца попробуют переплыть озеро Иссык-Куль. Об этом сообщает ОО "Фонд развития массовых видов спорта Nomad Sport".

Этот заплыв состоится уже в третий раз.

- Переплыть озеро Иссык-Куль - это настоящий вызов, поэтому, как география, так и количество участников ежегодно увеличивается, - отмечают организаторы.

В этот раз в заплыве будут участвовать граждане Казахстана, России и Кыргызстана. В числе последних - депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Турусбеков и экс-премьер-министр КР Темир Сариев.

Участникам дается лимит - семь часов, в течение которых они должны переплыть озеро в самой его узкой части. Старт от села Кара-Талаа, а финиш в селе Тору-Айгыр.

Для справки:

Основной целью проведения соревнования является пропаганда активного и спортивного образа жизни в Кыргызстане, а также привлечение туристов с дальнего и ближнего зарубежья.

Issyk-Kul Swim Challenge – ежегодный легендарный заплыв, призванный объединить профессионалов и любителей плавания с различных стран. Финишная черта заплыва находится на северном побережье в селе Тору-Айгыр. Название его связано с легендой о дружбе и преданности. Мальчик по имени Бакыт обладал способностью дрессировать прекрасных скакунов. В обмен на родительскую землю он получил жеребенка и сделал из него прекрасного скакового коня, которого назвал Тору-Айгыр. Бывший хозяин животного пожалел, что обменял скакуна на землю и украл его. Лошадь спрятали на другом берегу озера. Конь не выдержал этого и сбежал к Бакыту. По преданию Тору-Айгыр с южного берега Иссык-Куля доплыл до своего хозяина на северный и испустил дух на его руках.