Бишкек готовится принять чемпионат и первенство Азии по таэквон-до

С 24 по 30 ноября в Бишкеке пройдут чемпионат и первенство Азии по таэквон-до ГТФ. Ожидается участие около 1500 спортсменов из 25–30 стран Азии.

Об этом сообщают организаторы соревнований.

Международный турнир состоится в спортивном комплексе "Жаштык Арена". Организаторами выступают Дирекция по неолимпийским видам спорта и Федерация таэквон-до ГТФ Кыргызской Республики.

Соревнования будут проходить одновременно на шести доянгах (специальных площадках для поединков).

Особенностью чемпионата станет использование электронной системы проведения соревнований, разработанной кыргызстанской компанией. По словам организаторов, внедрение отечественной технологии позволит продемонстрировать возможности местных специалистов в области спортивных цифровых решений.

Кроме того, в рамках турнира состоится Фестиваль цветных поясов, в котором примут участие дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет.

Для кыргызстанских спортсменов турнир станет возможностью продемонстрировать своё мастерство в родной стране. Организаторы приглашают жителей и гостей столицы поддержать участников соревнований.

Вход для зрителей свободный.